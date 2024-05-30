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С самого начала у него был какой-то план...

С самого начала у него был какой-то план...

Автор:
30 мая 2024 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Вологде дорожные рабочие занимались ремонтом и оградили конусами левый ряд. Но разве конусы мотоциклисту помеха? В итоге водитель жив и даже бегал после того, как его достали из-под машины.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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973
Чендлер 2 часа назад
Мне нравится, что рабочие не отвлекались, и продолжали работать... ))
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12k
Дмитрий 51 минуту назад
Называется: недовыпилился!
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30k
BuG Час назад
Как то хреново они левый ряд огородили, или часть в кадр не попала?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1536 постов (1557 в горячем)

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