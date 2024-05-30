С самого начала у него был какой-то план...

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В Вологде дорожные рабочие занимались ремонтом и оградили конусами левый ряд. Но разве конусы мотоциклисту помеха? В итоге водитель жив и даже бегал после того, как его достали из-под машины.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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