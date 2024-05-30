Дети на электросамокате столкнулись с велосипедистом

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В Санкт-Петербурге трое детей на одном арендованном электросамокате врезались в велосипедиста. На место аварии были вызваны сотрудники полиции.
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Метки: sim Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили велосипед кикшеринг машина электросамокат
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