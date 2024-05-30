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Дети на электросамокате столкнулись с велосипедистом

Дети на электросамокате столкнулись с велосипедистом

Автор:
30 мая 2024 10:23
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   кикшеринг   машина   электросамокат   
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В Санкт-Петербурге трое детей на одном арендованном электросамокате врезались в велосипедиста. На место аварии были вызваны сотрудники полиции.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   кикшеринг   машина   электросамокат   
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19  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
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3k
Сергей Викторович 3 минуты назад
Такие маленькие, а уже такие чурки
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316
Артём 7 минут назад
Тут прям комбо, причём у обеих сторон.
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1k
MidMaster 14 минут назад
Это же цыгане
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1k
Макс Химки 14 минут назад
Дети незаменимых
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316
Артём Макс Химки 6 минут назад
Это цыгане.
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Поспорили как-то Жаба с гадюкой
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306
Константин Котов 48 минут назад
Да тут комбо. Биба, Боба и еще 2 д@л...ба.
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329
Ли Харви Освальд 52 минуты назад
"На место аварии были вызваны сотрудники полиции" и миграционной службы
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861
Zmey8838 Час назад
Опять личинки "специалистов"? Кто им самокат выдал?
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Артём Zmey8838 8 минут назад
Похоже цыгане.
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dima423 Час назад
Детям надо законодательно запрещать пользоваться прокатными электросамокатами, вводить крупные штрафы для родителей, которые на свой аккаунт им дают брать...
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Hard.NET Час назад
4 дебила, и ни один не спешился на переходе....
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Артём Hard.NET 5 минут назад
Ещё и передвигаются вне зебры.
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817
дмитрий 2 часа назад
велик тоже мудак не спешился!
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дмитрий 2 часа назад
что дети, да ещё в троём! Делают на самокате!? Их там в принципе быть не должно.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1536 постов (1557 в горячем)

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