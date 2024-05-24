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Депутаты хотят ужесточить штрафы для водителей электросамокатов

Депутаты хотят ужесточить штрафы для водителей электросамокатов

Автор:
24 мая 2024 16:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   кикшеринг   машина   штраф   электросамокат   
785
1
В июне Государственная Дума в первом чтении рассмотрит законопроект, направленный на ужесточение наказания для самокатчиков, нарушающих правила дорожного движения.

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Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   кикшеринг   машина   штраф   электросамокат   
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12  комментариев
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13
Corkscrew 50 минут назад
Что-то какие-то суммы штрафов совсем несерьезные. Для некоторых это просто мелочь по сравнению с тем ущербом, который самокатчик устроить может на своей покаталке.
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 57 минут назад
ладно бы нарушают, но приехав в точку бросают кто как хочет, даже поперёк тротуара. или остановки заставят хрен подойди.
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3k
Ультратрахуил Час назад
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19k
MarkovAlexandr Час назад
Сколько ещё людей должно умереть в ДТП, чтобы самокатчики перестали нарушать?
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7k
satra Час назад
Вижу на дорогах на самокатах в подавляющем большинстве юную молодежь. В силу отсутствия жизненного опыта в категории "малолетние дебилы". Предвижу кучу жалостливых историй из серии "дяденька, не штрафуйте, и так есть нечего". И кто будет следит за исполнением закона, кто будет бегать по тротуару? ДПС? ППС?
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1k
DuckTales Час назад
Это все хорошо, а они не хотят пояснить где они должны ездить и создать условия для безопасного передвижения ?
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165
Igor (Игорь) DuckTales Час назад
Могу ответить где они НЕ должны ездить, а именно по пешеходным тротуарам.
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165
Igor (Игорь) DuckTales 12 минут назад
Давай так, электросамокат средство повышенной опасности, и не должен ездить среди пешеходов, есть обочина, по которой они кстати так же гоняют. Про травматизм так перед тем как гонять неплохо и ПДД изучить. А водители от этих гонщиков и так офигевают, сам сколько раз видел как придурок на самокате с тротуара через дорогу в любом как ему кажется безопасном месте переезжает. Можно вообще сделать как в некоторых землях Германии, просто запретить
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41k
АнтонПолднев Час назад
Хоть что-то.
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Добрый Бабайка
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  • 1309 постов (1301 в горячем)

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