Депутаты хотят ужесточить штрафы для водителей электросамокатов

По словам члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артема Шейкина, правительство уже поддержало данный законопроект и запросило проведение анализа судебной практики, а также согласование размеров штрафов с уровнем общественной опасности нарушений.



Согласно планам, в законопроект о штрафах, предназначенных для электросамокатчиков, будет включена санкция за вождение с мобильным телефоном без использования гарнитуры hands-free. Штраф для пользователей электросамокатов за разговор по телефону в момент управления составит 1,5 тысячи рублей.



Также пользователей электросамокатов будут штрафовать до 30 тысяч рублей за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования, до 5 тысяч рублей за превышение скорости, до 3 тысяч рублей за одновременное перемещение на электросамокате нескольких человек, до 5 тысяч рублей за перевозку детей, а также до 5 тысяч рублей за оставление места дорожно-транспортного происшествия.