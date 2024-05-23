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Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи

Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи

Автор:
23 мая 2024 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   смертельное ДТП   
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Вчера в городе Канаш при повороте налево автомобиль Лада Приора под управлением 19-летнего водителя столкнулся со скорой помощью. "В результате столкновения 40-летняя пассажирка "Приоры", сидевшая на переднем сиденье, скончалась на месте. Водитель доставлен в больницу", – говорится в сообщении УМВД. В больницу также были доставлены водитель, 4-летний мальчик и его 40-летняя мама, которые находились в машине скорой помощи.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   смертельное ДТП   
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10  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
На Приоре м@удак и так должен был пропустить встречку, а тут встречная скорая ещё и со спецсигналами для совсем тупых. Водитель Приоры дно пробил своей тупостью.
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4k
Евгений Час назад
Через такие стёкла даже солнце не увидишь
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21k
Александр Час назад
Если они скорую не видят с сиреной и огнями, не удивительно что мот для таких невидимый.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Всегда их боялся ...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1510 постов (1531 в горячем)

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