Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи

1694
1
1
Вчера в городе Канаш при повороте налево автомобиль Лада Приора под управлением 19-летнего водителя столкнулся со скорой помощью. "В результате столкновения 40-летняя пассажирка "Приоры", сидевшая на переднем сиденье, скончалась на месте. Водитель доставлен в больницу", – говорится в сообщении УМВД. В больницу также были доставлены водитель, 4-летний мальчик и его 40-летняя мама, которые находились в машине скорой помощи.
Ссылки по теме:
- Фатальные последствия нарушения ПДД
- Больше похоже на спланированное самоубийство
- Пациенты сами нашлись по пути
- Жёсткое столкновение со стоящими автомобилями и людьми на МКАДе
- Финал погони - гонщик погиб, друзья покалечены
Новости партнёров
реклама
Тебе осталось еще написать что-то типа
"Я-то знаю точно! Я сам водитель скорой!"