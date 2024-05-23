Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи

Вчера в городе Канаш при повороте налево автомобиль Лада Приора под управлением 19-летнего водителя столкнулся со скорой помощью. "В результате столкновения 40-летняя пассажирка "Приоры", сидевшая на переднем сиденье, скончалась на месте. Водитель доставлен в больницу", – говорится в сообщении УМВД. В больницу также были доставлены водитель, 4-летний мальчик и его 40-летняя мама, которые находились в машине скорой помощи.

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