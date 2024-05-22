Такой маленький, а уже на электросамокате

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Опять электросамокат и опять Бутово. Больше всего досталось велосипедисту. Надо сказать отдельное спасибо автору видео за то, что номер электросамоката зафиксировал.
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Вот конченный же! И ощущение, что другие и не берут в прокат самокаты.
А чуваку на велике щлем не помешало бы надевать, голова одна в отличие от рук и ног
Хотя, может, он считал, что вел его пропустит. А тот пропускать не стал, потому как и не обязан по ПДД...
Странная ситуёвина.