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Такой маленький, а уже на электросамокате

Такой маленький, а уже на электросамокате

Автор:
22 мая 2024 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   электросамокат   
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Опять электросамокат и опять Бутово. Больше всего досталось велосипедисту. Надо сказать отдельное спасибо автору видео за то, что номер электросамоката зафиксировал.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   электросамокат   
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12  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот чем больше я вижу роликов с неадекватными людьми, управляющими самокатами, тем отчетливей убеждение, что и на СИМ нужны права и ограничения по возрасту.
Вот конченный же! И ощущение, что другие и не берут в прокат самокаты.
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1k
Михаил 3 минуты назад
Что не придумывай, а единственное правильно решение убрать эту электрохерню с улиц в принципе! Хотя б до грамотной законодательной базы! Левые аккаунты, копеечные штрафы и безмозглые слепые водятлы этих сим уже поперек горла у многих!
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2k
CAIIIKA1908 50 минут назад
Уж не знаю с чем это связано, но очень часто самокатчики едут "змейкой", особенно напрягает такое на проезжей части- едет по разделительной то в одном ряду, то в другом, хз как такого объехать. Может колесная база маленькая, или еще чего...
А чуваку на велике щлем не помешало бы надевать, голова одна в отличие от рук и ног
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1k
Андрей Граф 54 минуты назад
п.и.д.р. мелкий
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20k
Голос Вселенной Час назад
Чего-то мне кажется, что он этот вел просто не заметил... Неизвестно, по какой такой причине, но .... не заметил. Если бы он его видел, то не смог бы в него влететь, как минимум там отработал бы инстинкт самосохранения, подсознательно отвернул бы от него. Как бы у этого мальчика не было неврологических отклонений. Такое бывает, скажем, у некоторых типов эпилептиков, когда они просто на несколько секунд просто выключаются и все, сами того не осознавая, т.н. микроприступ. А здесь видеть едущего велосипедиста и прямиком в него.... что-то не так...
Хотя, может, он считал, что вел его пропустит. А тот пропускать не стал, потому как и не обязан по ПДД...
Странная ситуёвина.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1507 постов (1527 в горячем)

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