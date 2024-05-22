761
1
1
В Москве в районе Бутово водитель электросамоката не спешившись и на красный сигнал светофора пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. В итоге нарушитель врезался в автомобиль и потерял сознание.
Ссылки по теме:
- Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП
- Четверо школьников попали под машину в Волгограде
- Осторожно, дети!
- Водитель сбил детей на пешеходном переходе
- Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате
Метки: sim Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина пешехода сбили пешеходный переход электросамокат
Новости партнёров
реклама
Тут захотелось на самокате впервые покататься от кикшеринга.
Реально дебилом становишься - ездишь как попало, пересекая перекрёстки по диагонали, а ещё заметил, что меня ненавидят все: велосипедисты, пешеходы, автомобилисты.
На самокате трудно найти своё место - ты неудобен всем.
Покатался аккуратно, всё-таки 42 года, мозг уже в фоновом режиме работает. А что в голове у 14-летнего, не знаю, но вижу...
Это так тому, что ничего с самокатчиками не сделаешь, только запрещать само движение на самокатах.
Техника - 6,0.
Артистизм - 6,0.
Медаль и приз удержать на ремонт авто.
То есть деньги на ремонт - только через суд.