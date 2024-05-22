FISHKINET
Сообщество Аварии 8042 поста • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Почти получилось

Почти получилось

Автор:
22 мая 2024 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   электросамокат   
761
1
1
В Москве в районе Бутово водитель электросамоката не спешившись и на красный сигнал светофора пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. В итоге нарушитель врезался в автомобиль и потерял сознание.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   электросамокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Gleb_Skameikin 51 минуту назад
Он не сознание, он совесть потерял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Тимур 3 минуты назад
А я из руля не вылезаю последние несколько лет.
Тут захотелось на самокате впервые покататься от кикшеринга.
Реально дебилом становишься - ездишь как попало, пересекая перекрёстки по диагонали, а ещё заметил, что меня ненавидят все: велосипедисты, пешеходы, автомобилисты.
На самокате трудно найти своё место - ты неудобен всем.
Покатался аккуратно, всё-таки 42 года, мозг уже в фоновом режиме работает. А что в голове у 14-летнего, не знаю, но вижу...
Это так тому, что ничего с самокатчиками не сделаешь, только запрещать само движение на самокатах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
@nners 5 минут назад
Высший балл:

Техника - 6,0.
Артистизм - 6,0.

Медаль и приз удержать на ремонт авто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
712
tokol Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Serg2001 39 минут назад
Я не кровожадный и не злорадный человек, но...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Станислав 39 минут назад
Водителя жаль, теперь кучу времени потратит на этого недоумка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1505 постов (1527 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66040



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Набирающие популярность в сообществах
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
Wildberries начинает продажи автомобилей Lada
С добрым утром
С добрым утром
Китайские компании научились создавать память HBM
Китайские компании научились создавать память HBM
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#история#фильм#авто аварии#ДТП#забавно#истории#Юмор
#в мире#Прикол#автомобили#кино#полиция#факты#кот#Реакция#конфликт#Москва
#люди#машина#интересно#Автовсячина#аварии#кошка#США#Разное#мотоцикл#Китай
Фиксируйте все моменты дороги Фиксируйте все моменты дороги Водитель сбил детей на пешеходном переходе Водитель сбил детей на пешеходном переходе Встретились два одиночества Встретились два одиночества В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок Четверо школьников попали под машину в Волгограде Четверо школьников попали под машину в Волгограде Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате

На что жалуетесь?

Вернуться