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ЗИЛ 200 сил переделанный в автодом продают за 3 000 000 рублей

ЗИЛ 200 сил переделанный в автодом продают за 3 000 000 рублей

Автор:
13 июня 2023 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ЗИЛ   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   
1590
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Обнаружился интересный лот в виде отреставрированного и переделанного грузовика ЗИЛ 131, который представляет из себя дом на колесах со всем необходимым для проживания. Оценили грузовик в 3 миллиона рублей.
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Метки: Автовсячина   ЗИЛ   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колёсах   машина   
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10  комментариев
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3k
Сергей 53 минуты назад
Блин, у него расход, как у танкера.
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11k
El Niño Минуту назад
Хоть я и равнодушен к такому транспорту, но мне понравился грузовичок! Впрочем, исполнение пола кабины кожей (да еще и светлой) вызывает кучу вопросов и некоторое недоумение.
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1k
Nick 22 минуты назад
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14k
Jearom Полчаса назад
ну и какая категория прав потребуется для такого?
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12k
Евгений 37 минут назад
А где "буржуйка"? Или кунг от движка отапливается? Тогда ещё к нему должен прицеп с цистерной прилагаться.
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165
Den Li Евгений 16 минут назад
Вот,и печка с баком[автономная]и ФВУ.В -40 такая печка прогревает кунг до 30 градусов
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60k
pynh 45 минут назад
нахуа?
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866
Шурман 46 минут назад
Этот автодом хрен прокормишь а так это бывшая радиолокационная . Просто антенны убрали и все ящики демонтировали .
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165
Den Li Шурман 14 минут назад
там могло быть что угодно- и лаборатория, и станки токарные стоять
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