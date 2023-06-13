ЗИЛ 200 сил переделанный в автодом продают за 3 000 000 рублей

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Обнаружился интересный лот в виде отреставрированного и переделанного грузовика ЗИЛ 131, который представляет из себя дом на колесах со всем необходимым для проживания. Оценили грузовик в 3 миллиона рублей.
Кабина и рулевая колонка ЗИЛа отделаны кожей. В кунге имеются кухня с мойкой, газовая поверхность, холодильник, телевизор, аудиосистема и т.д. Есть стол и сиденья, которые трансформируются в спальное место.
Сам автомобиль оснащен дизельным 7,0-литровым V-образным двигателем мощностью 200 л.с. и механической коробкой передач. Пробег составляет всего 1500 километров. Благодаря колесной формуле 6×6 и полному приводу грузовик является очень проходимым.
Сам автомобиль оснащен дизельным 7,0-литровым V-образным двигателем мощностью 200 л.с. и механической коробкой передач. Пробег составляет всего 1500 километров. Благодаря колесной формуле 6×6 и полному приводу грузовик является очень проходимым.
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