ЗИЛ 200 сил переделанный в автодом продают за 3 000 000 рублей

Кабина и рулевая колонка ЗИЛа отделаны кожей. В кунге имеются кухня с мойкой, газовая поверхность, холодильник, телевизор, аудиосистема и т.д. Есть стол и сиденья, которые трансформируются в спальное место.



Сам автомобиль оснащен дизельным 7,0-литровым V-образным двигателем мощностью 200 л.с. и механической коробкой передач. Пробег составляет всего 1500 километров. Благодаря колесной формуле 6×6 и полному приводу грузовик является очень проходимым.