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Авария на съёмках нового сезона «Гранд Тур», которая отправила Джеймса Мэя в больницу

Авария на съёмках нового сезона «Гранд Тур», которая отправила Джеймса Мэя в больницу

Автор:
22 сентября 2022 14:06
Сообщество : Автомир
Метки: Mitsubishi   The Grand Tour   Top Gear   Джеймс Мэй   авария   авто   автомир   видео   
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Авария произошла в норвежском тоннеле, когда один из главных ведущих The Grand Tour ехал на Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Источник:

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Метки: Mitsubishi   The Grand Tour   Top Gear   Джеймс Мэй   авария   авто   автомир   видео   
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9  комментариев
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
вот интересно: явно поворот опасный (там даже спасатели дежурили, которые сразу мимо Кларка к машине пошли), но Мэя о нём или не предупредили, или хз, что произошло, а ведь трассу перед таким заездом изучают.....
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1k
Дмитрий Носов 16 минут назад
Мэй и быстро ехал? Такое бывает?))
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
многие над ним подшучивают(капитан улитка) но он наверно один из немногих людей которые на авто ехали больше 400км\час и он при этом не убился ! здоровья ему. похоже возраст уже сказывается.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Знал на что шёл.
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7k
bum-bum 53 минуты назад
Мэй очканул дать газ в повороте. На эвике главное не ссать давать газ в повороте, тогда он в поворот ввинчивается. Так у него работает AYC. Будешь тормозить - вынесет наружу поворота
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2k
pinbalist Час назад
Ну и где там 121км\ч?
Вот скорость 120, машина другая, но для понимания степени повреждений - самое то.
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