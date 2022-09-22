Авария на съёмках нового сезона «Гранд Тур», которая отправила Джеймса Мэя в больницу

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Авария произошла в норвежском тоннеле, когда один из главных ведущих The Grand Tour ехал на Mitsubishi Lancer Evo VIII.
Ещё в марте на съёмках шоу Grand Tour произошёл серьёзный инцидент: Джеймс Мэй попал в аварию на высокой скорости. Сейчас с ведущим уже всё в порядке.
Один из эпизодов пятого сезона Grand Tour снимали на заброшенной военно-морской базе в Норвегии. Трюк представлял собой гонку в узком каменном тоннеле. Освещение в нём загоралось только в момент проезда автомобилей, что оставляло мало времени на реакцию.
Mitsubishi Lancer Evo VIII под управлением Мэя врезался в стену на скорости около 121 км/ч. Ведущий сломал ребро и сильно ударился головой. Кровь остановили на месте, а в больнице провели сканирование мозга. Сейчас он уже полностью вернулся к работе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот скорость 120, машина другая, но для понимания степени повреждений - самое то.