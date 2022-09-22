Авария на съёмках нового сезона «Гранд Тур», которая отправила Джеймса Мэя в больницу

Один из эпизодов пятого сезона Grand Tour снимали на заброшенной военно-морской базе в Норвегии. Трюк представлял собой гонку в узком каменном тоннеле. Освещение в нём загоралось только в момент проезда автомобилей, что оставляло мало времени на реакцию.