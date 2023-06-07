CJ ADEPT 700 - китайский аналог мотоцикла "Урал" едет в Россию

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В России мотоциклы Урал вызывают тёплые чувства. Эта техника навевает светлые воспоминания о детстве или юности, о путешествиях и поездках за грибами-ягодами. До последнего времени на российском рынке мотоциклы с боковым прицепом по вменяемой цене отсутствовали, но спрос на них, пусть и не самый высокий, достаточно стабилен.
Компания ChangJiang производит мотоциклы с коляской (сайдкары) уже более 70 лет. Сначала это были весьма пристойные копии советских оппозитов, отличающиеся от Уралов и Днепров лишь несколькими характерными особенностями и выпускавшиеся практически в неизменном виде до 2017 года. Однако, сейчас в модельном ряду ChangJiang представлены совершенно новые мотоциклы с коляской, оснащённые современным 700-кубовым двигателем водяного охлаждения от компании CFMoto. Долгое время сайдкары производства ChangJiang приходилось лишь с завистью разглядывать на фотографиях (выглядят они, надо признать, очень достойно), но сейчас технику этого бренда вывел на российский рынок официальный дистрибьютор - компания Super Marine.
CJ Adept 700 - одна из таких моделей, сочетающая в себе ностальгическую эстетику как для европейского, так и для российского рынка. С одной стороны, CJ Adept 700 - это мотоцикл идёт со штатной коляской, что весьма импонирует поклонникам этого класса техники. С другой стороны, дизайн как бокового прицепа, так и самого мотоцикла наполнен отсылками к классическим европейским моделям.
CJ Adept 700 выполнен в эстетике боббера, но вместо попытки имитировать укороченные старые классики, дизайнеры снабдили его нарочито современными чертами. Сиденье-лягушка? Да, но не из толстой резины на пружинной подвеске, а мягкое и обшитое кожей. Укороченный хвост с небольшой нашлёпкой пассажирского сиденья? Безусловно, но на литом подрамнике интересной формы, который соединяется с маятником парой классических задних стоек с регулировкой преднатяга пружин. Спереди мотоцикл оснащён классической телескопической вилкой, одетой в гофрированные гетры и обрамлённой диодными поворотниками, а курсовую устойчивость на скорости мотоциклу обеспечивает современный рулевой демпфер. Чуть выше расположена диодная линзованная фара классического силуэта, а над ней - круглая цифровая приборная панель с возможностью беспроводного подключения к смартфону. Невысокий руль практически дрэгстерного вида украшают зеркала в торцах грипс и полностью чёрная отделка рычагов и пультов. Каплевидный бензобак с резиновыми нигрипсами - одна из немногих действительно классических черт в дизайне ChangJiang Adept 700 наряду со спицованными колёсами, обутыми в резину пильчатого рисунка размерами 120/80-17 спереди и 150/80-16 сзади. Обода колёс имеют конструкцию, позволяющую установить бескамерную резину, впрочем, в путешествии по грунту могут пригодиться и камерные шины. CJ Adept 700 с коляской весит 296кг в сухом виде, колёсная база его составляет 1520мм, а общие габариты - 2247×927×1126мм. Рама мотоцикла и коляски выполнена из стальных трубок.
Двухцилиндровый рядный четырёхтактный мотор рабочим объёмом 700куб.см, разработанный и произведённый китайской компанией CFMoto, имеет современную жидкостную систему охлаждения, благодаря чему легко справляется с дополнительной нагрузкой и рассчитан на езду втроём или с грузом в коляске. Максимальная мощность мотора CJ Adept 700 достигается на 8500об/мин и составляет 75лс, а пик тяги приходится на 6500об/мин и составляет 68Нм. Двигатель оборудован инжекторной системой питания, соответствует современным экологическим требованиям, рассчитан на бензин типа АИ-95 и способен разогнать мотоцикл до 130км/ч.
Тяга с двигателя передаётся на заднее колесо через пятиступенчатую коробку и цепной привод. Трансмиссия оборудована задним ходом, который бывает нужен далеко не только для удобства парковки, но и при передвижении по грунту.
К путешествиям, в том числе по бездорожью, мотоцикл с коляской CJ Adept 700 предназначен очень хорошо. Этому способствует и 18-литровый бензобак с приличным запасом хода, и запасное колесо в комплекте, и высокий клиренс, и багажная ёмкость в коляске, и конечно же сама коляска. Помимо приятного "самолётного" дизайна, традиционного для европейских производителей сайдкаров, она ещё и весьма комфортна. Пассажиру CJ Adept 700 предлагается кожаная отделка внутренней части, ремень безопасности, тумблер управления дополнительным светом (в том числе противотуманной фарой, установленной на шасси коляски), а также USB-розетка. Как и оба колеса мотоцикла, коляска оборудована подвеской и дисковым тормозом, обеспечивающим эффективное торможение. Из других особенностей стоит отметить небольшое ветровое стекло и переднюю дугу безопасности.
Интересно, что в некоторых странах "автомобильное" кресло с ремнём безопасности позволяет пассажиру мотоцикла обойтись без шлема. В России такой нормы законы не содержат, но зато в коляске можно смело перевозить четвероногого друга. Учитывая, что падение на грунте такому мотоциклу не страшно, а проехать на нём можно практически где угодно, кроме глубоких луж, внедорожные путешествия вдвоём или втроём станут ещё более увлекательными и безопасными.
Модель CJ Adept 700 будет стоить 1,33 миллиона рублей. Её более продвинутая версия CJ Dynasty 700 оценивается на 50 тысяч дороже. Если коляска не нужна, есть вариант CJ Adept 700 Solo, за который попросят 830 тысяч рублей. «Уралы» с коляской стоят от 1,350 миллиона рублей.
Тяга с двигателя передаётся на заднее колесо через пятиступенчатую коробку и цепной привод. Трансмиссия оборудована задним ходом, который бывает нужен далеко не только для удобства парковки, но и при передвижении по грунту.
К путешествиям, в том числе по бездорожью, мотоцикл с коляской CJ Adept 700 предназначен очень хорошо. Этому способствует и 18-литровый бензобак с приличным запасом хода, и запасное колесо в комплекте, и высокий клиренс, и багажная ёмкость в коляске, и конечно же сама коляска. Помимо приятного "самолётного" дизайна, традиционного для европейских производителей сайдкаров, она ещё и весьма комфортна. Пассажиру CJ Adept 700 предлагается кожаная отделка внутренней части, ремень безопасности, тумблер управления дополнительным светом (в том числе противотуманной фарой, установленной на шасси коляски), а также USB-розетка. Как и оба колеса мотоцикла, коляска оборудована подвеской и дисковым тормозом, обеспечивающим эффективное торможение. Из других особенностей стоит отметить небольшое ветровое стекло и переднюю дугу безопасности.
Интересно, что в некоторых странах "автомобильное" кресло с ремнём безопасности позволяет пассажиру мотоцикла обойтись без шлема. В России такой нормы законы не содержат, но зато в коляске можно смело перевозить четвероногого друга. Учитывая, что падение на грунте такому мотоциклу не страшно, а проехать на нём можно практически где угодно, кроме глубоких луж, внедорожные путешествия вдвоём или втроём станут ещё более увлекательными и безопасными.
Модель CJ Adept 700 будет стоить 1,33 миллиона рублей. Её более продвинутая версия CJ Dynasty 700 оценивается на 50 тысяч дороже. Если коляска не нужна, есть вариант CJ Adept 700 Solo, за который попросят 830 тысяч рублей. «Уралы» с коляской стоят от 1,350 миллиона рублей.
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