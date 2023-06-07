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CJ ADEPT 700 - китайский аналог мотоцикла "Урал" едет в Россию

CJ ADEPT 700 - китайский аналог мотоцикла "Урал" едет в Россию

Автор:
07 июня 2023 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: CHANGJIANG   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   мотоцикл с коляской   
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В России мотоциклы Урал вызывают тёплые чувства. Эта техника навевает светлые воспоминания о детстве или юности, о путешествиях и поездках за грибами-ягодами. До последнего времени на российском рынке мотоциклы с боковым прицепом по вменяемой цене отсутствовали, но спрос на них, пусть и не самый высокий, достаточно стабилен.

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Метки: CHANGJIANG   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   мотоцикл с коляской   
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6  комментариев
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
"В России мотоциклы Урал вызывают тёплые чувства" - не вызывает... ассоциации исключительно с геморроем как в управлении, так и эксплуатации в частности, а в последнее время еще и с неадекватной ценой.
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33k
АнтонПолднев Час назад
Ценник ожидаемо не низкий... Нива Трэвел на максималках, если я не ошибаюсь, выйдет дешевле. И на ней уже можно куда-нибудь залезть, в отличие от мотоцикла с цепной передачей.
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
В принципе выглядит не плохо, но цепь - это значит в говна путь заказан... или придется менять после каждой покатушки.
По трассе с коляской 75 лошадей более чем достаточно... но надо глянуть на кривые.
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