CJ ADEPT 700 - китайский аналог мотоцикла "Урал" едет в Россию

Двухцилиндровый рядный четырёхтактный мотор рабочим объёмом 700куб.см, разработанный и произведённый китайской компанией CFMoto, имеет современную жидкостную систему охлаждения, благодаря чему легко справляется с дополнительной нагрузкой и рассчитан на езду втроём или с грузом в коляске. Максимальная мощность мотора CJ Adept 700 достигается на 8500об/мин и составляет 75лс, а пик тяги приходится на 6500об/мин и составляет 68Нм. Двигатель оборудован инжекторной системой питания, соответствует современным экологическим требованиям, рассчитан на бензин типа АИ-95 и способен разогнать мотоцикл до 130км/ч.



Тяга с двигателя передаётся на заднее колесо через пятиступенчатую коробку и цепной привод. Трансмиссия оборудована задним ходом, который бывает нужен далеко не только для удобства парковки, но и при передвижении по грунту.



К путешествиям, в том числе по бездорожью, мотоцикл с коляской CJ Adept 700 предназначен очень хорошо. Этому способствует и 18-литровый бензобак с приличным запасом хода, и запасное колесо в комплекте, и высокий клиренс, и багажная ёмкость в коляске, и конечно же сама коляска. Помимо приятного "самолётного" дизайна, традиционного для европейских производителей сайдкаров, она ещё и весьма комфортна. Пассажиру CJ Adept 700 предлагается кожаная отделка внутренней части, ремень безопасности, тумблер управления дополнительным светом (в том числе противотуманной фарой, установленной на шасси коляски), а также USB-розетка. Как и оба колеса мотоцикла, коляска оборудована подвеской и дисковым тормозом, обеспечивающим эффективное торможение. Из других особенностей стоит отметить небольшое ветровое стекло и переднюю дугу безопасности.



Интересно, что в некоторых странах "автомобильное" кресло с ремнём безопасности позволяет пассажиру мотоцикла обойтись без шлема. В России такой нормы законы не содержат, но зато в коляске можно смело перевозить четвероногого друга. Учитывая, что падение на грунте такому мотоциклу не страшно, а проехать на нём можно практически где угодно, кроме глубоких луж, внедорожные путешествия вдвоём или втроём станут ещё более увлекательными и безопасными.



Модель CJ Adept 700 будет стоить 1,33 миллиона рублей. Её более продвинутая версия CJ Dynasty 700 оценивается на 50 тысяч дороже. Если коляска не нужна, есть вариант CJ Adept 700 Solo, за который попросят 830 тысяч рублей. «Уралы» с коляской стоят от 1,350 миллиона рублей.