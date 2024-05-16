Полиция не оценила "бизнес" по разводу страховой компании

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Во всех случаях в ДТП участвовала дорогостоящая иномарка, водитель которой выступал в роли потерпевшей стороны. Во время столкновений автомобилей один из соучастников изображал случайного свидетеля. Проезжая мимо, он фиксировал постановочную аварию на регистратор.
Инцидент оформлялся через европротокол. К нему прилагались видеоматериалы, которые направлялись в страховую для получения выплат. После этого автомобили ремонтировались и вновь принимали участие в мошеннической схеме. Обвиняемым инкриминируется 10 эпизодов противоправной деятельности.Причиненный страховым компаниям ущерб превысил три миллиона.
Предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ. Двоим из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, семерым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время 24 тома уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу - сообщило МВД.
Предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ. Двоим из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, семерым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время 24 тома уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу - сообщило МВД.
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