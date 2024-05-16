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Полиция не оценила "бизнес" по разводу страховой компании

Полиция не оценила "бизнес" по разводу страховой компании

Автор:
16 мая 2024 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   машина   мошенничество   страховка   
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Во всех случаях в ДТП участвовала дорогостоящая иномарка, водитель которой выступал в роли потерпевшей стороны. Во время столкновений автомобилей один из соучастников изображал случайного свидетеля. Проезжая мимо, он фиксировал постановочную аварию на регистратор.

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Метки: Автовсячина   ДТП   авто   автомир   автомобили   машина   мошенничество   страховка   
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3  комментария
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Semёn Час назад
Дело Давыдыча живо, кто-то научится делать 1000 отжиманий
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2k
Вадим Курбатов 15 минут назад
Из дорогостоящего в этих иномарках только новые запчасти к ним, а так это старые ведра)
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924k
А.Берестенко 2 часа назад
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Добрый Бабайка
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