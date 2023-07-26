Lamborghini Aventador заехал под грузовик. Водитель почти не пострадал

На фотографиях с места происшествия видно, насколько глубоко под прицеп поднырнул суперкар. Сильно повреждена передняя часть автомобиля, и смята крыша, однако водитель, к счастью, отделался лишь сотрясением и болезненными ушибами. Повезло ему, что машина не застряла чуть правее. В таком случае 36-летний мужчина мог бы быть зажат в салоне до прибытия спасателей.



Отмечается, что буквально за 20 минут до столкновения один из патрульных на трассе I-75 разослал предупреждение коллегам о промчавшемся мимо него на скорости свыше 100 миль в час серебристом Lamborghini Aventador.