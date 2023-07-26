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Lamborghini Aventador заехал под грузовик. Водитель почти не пострадал

Lamborghini Aventador заехал под грузовик. Водитель почти не пострадал

Автор:
26 июля 2023 15:38
Сообщество : Автомир
Метки: Aventador   Lamborghini   Автовсячина   ДТП   США   ЧП   авто   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло 22 июля, около полудня на трассе I-75 в штате Джорджия, США. Тот случай, когда хорошо, что машина низкая. Итальянский суперкар Lamborghini Aventador практически полностью уместился под прицепом грузовика.

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Метки: Aventador   Lamborghini   Автовсячина   ДТП   США   ЧП   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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7k
Echo 49 минут назад
Я перезвоню, впереди тоннель
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Duke_kir Час назад
хорошая была машинка
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