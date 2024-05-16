Столб и автомобиль с заклеенным лобовым стеклом нашли друг друга

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В Красноярске водитель легкового автомобиля с огромной надписью «Друг ваших подруг» на лобовом стекле не заметил стоящий посреди проезжей части столб и врезался в него.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
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