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Столб и автомобиль с заклеенным лобовым стеклом нашли друг друга

Столб и автомобиль с заклеенным лобовым стеклом нашли друг друга

Автор:
16 мая 2024 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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В Красноярске водитель легкового автомобиля с огромной надписью «Друг ваших подруг» на лобовом стекле не заметил стоящий посреди проезжей части столб и врезался в него.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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15  комментариев
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19k
Роберт Шекли Час назад
А нафига там нужен столб посреди перекрестка? Даже не отгородили отбойниками
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7k
Максим 2 минуты назад
Столб посчитал за подругу и подружился с ним.
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4k
капитан Флинт 7 минут назад
Затонировал фары и лоб? Поздравляю ты Д,,,,б!
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8k
KarabasBarabas 14 минут назад
А столб посреди дороги никого не смущает?
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9k
perekrestok Полчаса назад
Если столб никак убрать нельзя, то хотя бы газончик сделали вокруг столба. И организовали круговое движение.
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7k
Трям 45 минут назад
Чуваки просто ехали и дрочили друг другу.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Я бы за заклеяно лобовое стекло лишал прав пожизненно .
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11k
Билли Час назад
Опять солевые орки из зауралья и сибири
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849
DuckTales Час назад
Это каким же надо быть идиотом, чтоб на лобаш такое прилепить ?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1483 поста (1503 в горячем)

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