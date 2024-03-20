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Летел на все деньги

Летел на все деньги

Автор:
20 марта 2024 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   массовое ДТП   машина   
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Вчера вечером в Санкт-Петербурге на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов водитель внедорожника Джип вылетел на красный сигнал светофора и снёс 4 машины - Фольксваген, Лексус, Мицубиси и Мерседес. Пострадали 2 человека, один из которых 15-летний подросток. Они были госпитализированы.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   массовое ДТП   машина   
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9  комментариев
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50k
Максим Т. 58 минут назад
Хренасе страйк
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53
ya da 3 минуты назад
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33k
Kladbische 13 минут назад
Уснул что ли или пьяный. Там место то такое, не сказать чтоб прям лететь можно.
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4k
Максим Макашев 45 минут назад
Эх,была-не-была: СТАВЛЮ НА ЧЁРНОЕ
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2k
Дмитрий Час назад
Даже понаехавшему на лёхусе из столицы досталось. Чувствую, осага не покроет.
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8k
Андрей Час назад
Владельцу джипа теперь проще застрелиться, чем всё это оплачивать
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15
PPP... Час назад
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