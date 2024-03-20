Летел на все деньги

Вчера вечером в Санкт-Петербурге на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов водитель внедорожника Джип вылетел на красный сигнал светофора и снёс 4 машины - Фольксваген, Лексус, Мицубиси и Мерседес. Пострадали 2 человека, один из которых 15-летний подросток. Они были госпитализированы.

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Вчера вечером в Санкт-Петербурге на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов водитель внедорожника Джип вылетел на красный сигнал светофора и снёс 4 машины - Фольксваген, Лексус, Мицубиси и Мерседес. Пострадали 2 человека, один из которых 15-летний подросток. Они были госпитализированы. 2024-03-20T11:53:00+03:00 Пропустить

Вчера вечером в Санкт-Петербурге на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов водитель внедорожника Джип вылетел на красный сигнал светофора и снёс 4 машины - Фольксваген, Лексус, Мицубиси и Мерседес. Пострадали 2 человека, один из которых 15-летний подросток. Они были госпитализированы. 2024-03-20T11:53:00+03:00 Пропустить

Вчера вечером в Санкт-Петербурге на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов водитель внедорожника Джип вылетел на красный сигнал светофора и снёс 4 машины - Фольксваген, Лексус, Мицубиси и Мерседес. Пострадали 2 человека, один из которых 15-летний подросток. Они были госпитализированы. 2024-03-20T11:53:00+03:00 Пропустить

Вчера вечером в Санкт-Петербурге на перекрёстке Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов водитель внедорожника Джип вылетел на красный сигнал светофора и снёс 4 машины - Фольксваген, Лексус, Мицубиси и Мерседес. Пострадали 2 человека, один из которых 15-летний подросток. Они были госпитализированы. 2024-03-20T11:53:00+03:00 Пропустить

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