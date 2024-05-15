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Без ДТП. Что с такими делать?

Без ДТП. Что с такими делать?

Автор:
15 мая 2024 09:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   электросамокат   
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Кикшеринг хорошая и, наверное, нужная вещь, но похоже, пора вводить обязательные психиатрические тесты, прежде чем допускать некоторых личностей к аренде электросамокатов. К счастью на этом видео обошлось без ДТП.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   электросамокат   
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5  комментариев
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dima423 37 минут назад
Вот по поводу парковки на ПП, не понимаю как он так сделал? Вчера брал самокат, надо было пару км проехать..., сука все проклял когда парковал его, доехал за 80 руб, еще 50 руб потратил пока парковал, во первых можно паркануть только в определенном месте да еще и заставили его на замок прикрепить, и в конце все это сфоткать... в итоге еще метров 300 до места топал от паковки... ну нахер эти самокаты)
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Том Сойер Полчаса назад
Что с такими делать? - ПИСДИТЬ НОГАМИ ПО ЕПАЛУ! ПОСТОЯННО!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1476 постов (1497 в горячем)

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