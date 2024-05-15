Без ДТП. Что с такими делать?

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Кикшеринг хорошая и, наверное, нужная вещь, но похоже, пора вводить обязательные психиатрические тесты, прежде чем допускать некоторых личностей к аренде электросамокатов. К счастью на этом видео обошлось без ДТП.
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