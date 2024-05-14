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Литовские таможенники задержали два электромобиля Tesla Cybertruck, которые, предположительно, везли в Россию

Литовские таможенники задержали два электромобиля Tesla Cybertruck, которые, предположительно, везли в Россию

Автор:
14 мая 2024 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Европа   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   таможня   
899
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Литовские власти показали, как на деле могут работать санкции в отношении России, запрещающие импорт в страну автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро. Так, на границе между Литвой и Беларусью были задержаны два Tesla Cybertruck, которые предположительно направлялись в Россию.
Стоит отметить, что хотя официально Tesla Cybertruck не продаются нигде, кроме США, электромобили периодически мелькают и в других странах, в том числе и в России, где по московским дорогам колесит как минимум один экземпляр в дебютной версии Foundation Series. Да что там говорить, даже в Алматы недавно появилась эта редкая модель.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   Европа   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   таможня   
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8  комментариев
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816
Шурман 55 минут назад
Ну вот теперь на Украине 2 Теслы появятся , у них теперь все что на границах изымают то сразу отправляют на Украину :) переделают в боевые сайбертраки , весело будет когда в них что то прилетит и экипаж добивать не нужно , сами сгорят .
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21k
Александр 5 минут назад
Частная собственность на западе это святое.
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9k
Андрей 10 минут назад
Если владелец не россиянин, едет не в РФ по документам, то фантазировать то они сколько угодно могут, но вряд ли что-то на законодательном уровне сделают. Хотя... ни о какой законности в прибалтике давно речи не идёт
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9k
Ntvl 17 минут назад
а зачем кому то в России такая машина? Вы.еб.нуться? Как чинить её? Ответ-никак.
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40k
Андрей Иванов 54 минуты назад
Скажите им, что Россия собирается использовать электросамокаты в наступающих войсках. Может, арестуют
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Добрый Бабайка
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