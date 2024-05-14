Литовские таможенники задержали два электромобиля Tesla Cybertruck, которые, предположительно, везли в Россию

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Литовские власти показали, как на деле могут работать санкции в отношении России, запрещающие импорт в страну автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро. Так, на границе между Литвой и Беларусью были задержаны два Tesla Cybertruck, которые предположительно направлялись в Россию.
Сообщается, что начато расследование, в рамках которого уже допрошены водители автовозов. Сами же электрические пикапы Tesla пока хранятся у таможенников.
Чиновники полагают, что на сегодняшний день около 50 % всех экспортируемых из Евросоюза автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро так или иначе оказываются в России, проходя перед этим через Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Чиновники полагают, что на сегодняшний день около 50 % всех экспортируемых из Евросоюза автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро так или иначе оказываются в России, проходя перед этим через Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Стоит отметить, что хотя официально Tesla Cybertruck не продаются нигде, кроме США, электромобили периодически мелькают и в других странах, в том числе и в России, где по московским дорогам колесит как минимум один экземпляр в дебютной версии Foundation Series. Да что там говорить, даже в Алматы недавно появилась эта редкая модель.
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