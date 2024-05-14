Литовские таможенники задержали два электромобиля Tesla Cybertruck, которые, предположительно, везли в Россию

Сообщается, что начато расследование, в рамках которого уже допрошены водители автовозов. Сами же электрические пикапы Tesla пока хранятся у таможенников.



Чиновники полагают, что на сегодняшний день около 50 % всех экспортируемых из Евросоюза автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч евро так или иначе оказываются в России, проходя перед этим через Беларусь, Казахстан и Узбекистан.