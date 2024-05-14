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Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофора

Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофора

Автор:
14 мая 2024 13:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
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В Екатеринбурге на улице Татищева 44-летняя женщина пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но была сбита машиной. Она получила перелом носа и перелом левого плеча.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
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21  комментарий
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790
DuckTales 2 часа назад
Офигеть , на что она рассчитывала ?
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23k
alexis 11 минут назад
- Хорошего понемножку, говорила бабушка, вылезая из под трамвая и направляясь под троллейбус.
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1k
дядяЛёха 21 минуту назад
- Я проскочу, я проскочу...
- Хер ты у меня проскочишь, двадцать лет за рулëм...
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1k
Андрей Граф 46 минут назад
пипец она курица тупая просто...
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1k
Уходим отсюда Час назад
Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофораПосмотреть
Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофора
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2k
Провокатор Час назад
А ведь наверняка ещё и компенсацию за лечение потребует?
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7k
satra Час назад
Если бы тетка в конце не ломанулась как Дункан Макклауд, то не налетела бы сама на автомобиль.

П.С. Битва за "первый комментарий" на Фишках. Пока Громозека впереди, но лайков все-равно как-то мало собирает. Буба явно берет качеством.
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112
risti Час назад
разметочку то нарушаем
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25k
Valiko Час назад
Норм расклад - встретился шашечник с ТП. Для обоих встреча полезная.
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414
Антиха́хел Valiko Полчаса назад
Вот уж точно сказано
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11k
SuperTroll Час назад
44-лет мозгов нет...
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1k
Константин Час назад
Очень хорошая наука! Еще надо бы показать этот ролик по центральным ТВ каналам
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6k
Наталья Час назад
главное- мозг не пострадал) она его дома забыла
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
40 лет. Ума нет - НЕ БУДЕТ
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33k
Юрьевич 2 часа назад
Тот случай когда встретились два идиота... Причём оба, естественно, куда-то торопились. Одна перебегала оживлённую дорогу на красный свет, другой совершил манёвр опережение, перестроившись через сплошную, практически на пешеходном переходе - он ехал не соблюдая дистанцию и, скорее всего, скоростной режим. Спасая свой автомобиль от столкновения с резко затормозившим впередиидущим синим автомобилем, покалечил торопыгу-пешехода... В этой ситуации одно хорошо, что он не въехал в толпу на тротуаре и торопыгу не серьёзно повредил...
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
туфли не отлетели- всё нормуль. А вот неудачная попытка встать похожа на сотрясение, хоть сотрясаться особо нечему....
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3k
Роман 2 часа назад
прям 2 неудачные попытки по цене 1:
перебегания дороги
и сочинения заголовка.
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Бухая или обсаженная?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1474 поста (1491 в горячем)

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