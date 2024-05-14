Неудачная попытка "перебега" дороги на запрещающий сигнал светофора

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В Екатеринбурге на улице Татищева 44-летняя женщина пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора, но была сбита машиной. Она получила перелом носа и перелом левого плеча.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход светофор
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Да нормально, она так тыщу раз так делала, просто в этот раз не получилось.
- Хер ты у меня проскочишь, двадцать лет за рулëм...
П.С. Битва за "первый комментарий" на Фишках. Пока Громозека впереди, но лайков все-равно как-то мало собирает. Буба явно берет качеством.
перебегания дороги
и сочинения заголовка.