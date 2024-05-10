Мужчина пытался угнать автомобиль с хозяином внутри

Злоумышленник попытался угнать машину, не заметив, что внутри сидит владелец. Попытка угона попала на видео.
Незнакомец подобрался к чужой припаркованной машине и вознамерился похитить её. Но когда мужчина открывал дверь автомобиля, случилось непредвиденное: он встретился взглядом с владельцем транспортного средства, который, оказывается, сидел внутри.
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Хозяину машины не удалось поймать преступника, ведь тот прыгнул в автомобиль к подельнику и умчался. Но мужчина записал номер транспортного средства с преступниками и передал эту информацию полиции.
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Думаю угон тут и не задумывался. Просто кайф обломал.