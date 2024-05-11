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Мужчину возмутила хамская парковка на тротуаре у "Вкусно и точка"

Мужчину возмутила хамская парковка на тротуаре у "Вкусно и точка"

Автор:
11 мая 2024 11:04
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Вкусно и точка   Угрозы   авто   конфликт   парковка   хамло   
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В Москве молодой человек решил снять на телефон нарушение правил дорожного движения — мужчина припарковался на тротуаре у "Вкусно и точка".

Нарушитель сразу начал угрожать оператору военкоматом и отправкой в армию, сделал вид, что звонит "своим людям". Однако, позже позорно слился.


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Метки: Видео   Вкусно и точка   Угрозы   авто   конфликт   парковка   хамло   
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2  комментария
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кОнь Юлий Полчаса назад
Дружочек странами ошибся, военкоматом во всратой пугают
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25k
Shtoppi 6 минут назад
и что это за чмо с бородкой? с такими угрозами похоже какой-то пи40рас - тцкашник из укрорейха по ходу бежавший. ваще, сука, ублюдок конченный!!!
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Parizhanka
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