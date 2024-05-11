Мужчину возмутила хамская парковка на тротуаре у "Вкусно и точка"

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В Москве молодой человек решил снять на телефон нарушение правил дорожного движения — мужчина припарковался на тротуаре у "Вкусно и точка".
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