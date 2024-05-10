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Пьяный иностранец устроил смертельное ДТП в&nbsp;центре Петербурга

Пьяный иностранец устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

Автор:
10 мая 2024 16:11
Сообщество : Автомир
Метки: ДТП   Санкт-Петербург   иностранцы   
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В центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с легковушкой и внедорожником, кадры последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». Предположительно, виновником аварии является уроженец Узбекистана, который был в нетрезвом состоянии, сообщила «Фонтанка».

Смертельное ДТП на Литейном проспекте, рядом с поворотом на ул. Пестеля.

Судя по камерам, нетрезвый водитель летел через весь Литейный на запрещающие сигналы. Пока на перекрестке с ул. Пестеля не влетел в Kia Sorento.

В салоне, кроме водителя, находилось еще два пассажира. Со слов - племянник и знакомый.

Водитель все время пытался сбежать с места ДТП (пришлось обраслетить). Потом стал утверждать и клясться, что он просто пешеход, проходивший мимо.
Удивительно. На что он надеялся, при условии большого количества свидетелей, камер. Еще и клялся.
В пространстве почти не ориентируется и не понимает сути происходящего
Водитель (м., 1997 г.р., Узбекистан), управляя а/м Kia X-line, двигаясь по Литейному проспекту со стороны Литейного моста, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с а/м Kia Sorento, двигавшийся по ул. Пестеля.

Водитель (м., 1997 г.р., Узбекистан) а/м Kia X-line надул 0.476 мг/л. Результатам по наркотическим веществам придется подождать.

В результате ДТП: Водитель а/м Kia X-line - царапины и ушибы.
Пассажир (м.,) - скончался в больнице. Второй пассажир (м.,) - в состоянии средней степени тяжести. Водитель Kia Sorento не пострадал.

На месте работали сотрудники МЧС


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Метки: ДТП   Санкт-Петербург   иностранцы   
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17  комментариев
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96k
Херанука Паибалу 6 часов назад
Не читая текст поста, почему-то сразу подумал: "наверняка не скандинав"
И, вы знаете - НЕ ОШИБСЯ
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53k
Крымчанка 51 минуту назад
Опять незаменимый ...(
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2k
Руслана Тарасова 3 часа назад
С политикой губернатора Санкт-Петербурга, когда любой мигрант, особенно азербайджанец - это высшая раса, по отношению к коренным питерцам, это не удивительно. Ещё три-четыре года и Питер можно будет смело переименовывать город в "Санкт-Баку" . А местные вымрут, как динозавры. Сам губернатор, наверно будет имет титул "Великий хан" за свою любовь к мамбеткам и лютую ненависть к коренным жителям.
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0
leopold kot 4 часа назад
Водитель Kia Sorento не пострадал.
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32k
AzuveR 5 часов назад
Пьяная чуркабесная падла устроило смертельное ДТП в центре Петербурга . Так толжен называться пост.
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146
ПИВОнер AzuveR 41 минуту назад
Смотри, питерские полицаи тебя вычислят и как ростовские привлекут за "разжигание меж. нац. розни.."
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4k
kuchipachi 5 часов назад
Надеюсь у владельца соренто КАСКО... хотя, если честно, сомневаюсь (
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17k
ss 5 часов назад
А вот мне интересно... Это аллах наказал грешника, который жрёт запрещённый в исламе алкоголь или бог за что-то наказал тех, кто погиб в KIA за какие-то проступки?
И вообще возникает масса вопросов! Был ли это план одного из вышеупомянутых сверхъестественных существ или же они как-то там между собой договорились, поменяли планы и собрали виноватых в одном месте? (Ну, если верить святошам, то без плана вышеупомянутых властителей всего вообще ничего не происходит. Стало быть план был. В этом нет никаких сомнений.)) ) Только как тогда быть с верой в единого бога?... В таком случае получается, что древние славяне со своими Ярилами и прочими "даждь" богами, а так же древние греки и римляне со своими пантеонами, не ошибались, когда говорили, что для каждого дела есть свой бог?!
Это что же получается?! Одна из скреп трещит по швам?!! ))
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146
ПИВОнер АнтонПолднев 39 минут назад
Ага.. это как факт, что мусульмане жрут сало по ночам. Аллах не даст соврать - лично видел во время службы в армии..
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18k
ron 5 часов назад
Еще и клялся.
===
Не забывайте, он не дома, а "в походе", а в походе аллах менее требователен, можно многое - и есть свинину, и сквернословить, и пить спиртное, и убивать неверных... рассматривайте любые происшествия с ними с этой точки зрения - и начнёте понимать...
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12k
Ligov 6 часов назад
Сейчас придут толерасты и скажут, "за рулем мог оказаться славянин". Мог, но оказался узбек, который вместо того что бы устраивать у себя такой треш, учинил его в Питере...(
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820
Zmey8838 6 часов назад
А в штатах признают ТОЛЬКО свои права....
Много бы купивших за баранов ослолюбов сдали бы на права РФ?
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Mauritanien
  • Дата регистрации: 13.04.2015
  • 58 постов (29 в горячем)
45+, родился в СССР
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