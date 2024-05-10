Пьяный иностранец устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с легковушкой и внедорожником, кадры последствий аварии опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке». Предположительно, виновником аварии является уроженец Узбекистана, который был в нетрезвом состоянии, сообщила «Фонтанка».
Смертельное ДТП на Литейном проспекте, рядом с поворотом на ул. Пестеля.
Судя по камерам, нетрезвый водитель летел через весь Литейный на запрещающие сигналы. Пока на перекрестке с ул. Пестеля не влетел в Kia Sorento.
В салоне, кроме водителя, находилось еще два пассажира. Со слов - племянник и знакомый.
Водитель все время пытался сбежать с места ДТП (пришлось обраслетить). Потом стал утверждать и клясться, что он просто пешеход, проходивший мимо.
Удивительно. На что он надеялся, при условии большого количества свидетелей, камер. Еще и клялся.
В пространстве почти не ориентируется и не понимает сути происходящего
Водитель (м., 1997 г.р., Узбекистан), управляя а/м Kia X-line, двигаясь по Литейному проспекту со стороны Литейного моста, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с а/м Kia Sorento, двигавшийся по ул. Пестеля.
Водитель (м., 1997 г.р., Узбекистан) а/м Kia X-line надул 0.476 мг/л. Результатам по наркотическим веществам придется подождать.
В результате ДТП: Водитель а/м Kia X-line - царапины и ушибы.
Пассажир (м.,) - скончался в больнице. Второй пассажир (м.,) - в состоянии средней степени тяжести. Водитель Kia Sorento не пострадал.
На месте работали сотрудники МЧС
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И, вы знаете - НЕ ОШИБСЯ
И вообще возникает масса вопросов! Был ли это план одного из вышеупомянутых сверхъестественных существ или же они как-то там между собой договорились, поменяли планы и собрали виноватых в одном месте? (Ну, если верить святошам, то без плана вышеупомянутых властителей всего вообще ничего не происходит. Стало быть план был. В этом нет никаких сомнений.)) ) Только как тогда быть с верой в единого бога?... В таком случае получается, что древние славяне со своими Ярилами и прочими "даждь" богами, а так же древние греки и римляне со своими пантеонами, не ошибались, когда говорили, что для каждого дела есть свой бог?!
Это что же получается?! Одна из скреп трещит по швам?!! ))
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Не забывайте, он не дома, а "в походе", а в походе аллах менее требователен, можно многое - и есть свинину, и сквернословить, и пить спиртное, и убивать неверных... рассматривайте любые происшествия с ними с этой точки зрения - и начнёте понимать...
Много бы купивших за баранов ослолюбов сдали бы на права РФ?