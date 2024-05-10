Пьяный иностранец устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

Смертельное ДТП на Литейном проспекте, рядом с поворотом на ул. Пестеля.



Судя по камерам, нетрезвый водитель летел через весь Литейный на запрещающие сигналы. Пока на перекрестке с ул. Пестеля не влетел в Kia Sorento.



В салоне, кроме водителя, находилось еще два пассажира. Со слов - племянник и знакомый.



Водитель все время пытался сбежать с места ДТП (пришлось обраслетить). Потом стал утверждать и клясться, что он просто пешеход, проходивший мимо.

Удивительно. На что он надеялся, при условии большого количества свидетелей, камер. Еще и клялся.

В пространстве почти не ориентируется и не понимает сути происходящего

Водитель (м., 1997 г.р., Узбекистан), управляя а/м Kia X-line, двигаясь по Литейному проспекту со стороны Литейного моста, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с а/м Kia Sorento, двигавшийся по ул. Пестеля.



Водитель (м., 1997 г.р., Узбекистан) а/м Kia X-line надул 0.476 мг/л. Результатам по наркотическим веществам придется подождать.



В результате ДТП: Водитель а/м Kia X-line - царапины и ушибы.

Пассажир (м.,) - скончался в больнице. Второй пассажир (м.,) - в состоянии средней степени тяжести. Водитель Kia Sorento не пострадал.



На месте работали сотрудники МЧС

