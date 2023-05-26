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Лихач на Опеле разбил машины и скрылся с места ДТП

Лихач на Опеле разбил машины и скрылся с места ДТП

Автор:
26 мая 2023 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   скрылся с места дтп   
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В Екатеринбурге на улице Крауля водитель Опеля въехал в стоящие на светофоре автомобили, после чего скрылся с мест ДТП. По номерам установили, на кого зарегистрирована машина. Мужчина, который представился бывшим хозяином, рассказал, что недавно её продал, а новый владелец не поставил его на учёт и уже успел набрать штрафов за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Позже автомобиль обнаружили брошенным в одном из дворов.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   скрылся с места дтп   
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4  комментария
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103
Иван Час назад
Как обычно понторез по жизни сбежал как трусливый шакал!
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19k
Александр 48 минут назад
Тут всё просто, виноват мотоцикл
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11k
kaboza 50 минут назад
сурово в [мат]) опеля друг друга звиздят.. "ты чо бл корса? сам астра"
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955
ruslan d Час назад
При том сам не сильно повредился ...
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