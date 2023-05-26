Лихач на Опеле разбил машины и скрылся с места ДТП

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В Екатеринбурге на улице Крауля водитель Опеля въехал в стоящие на светофоре автомобили, после чего скрылся с мест ДТП. По номерам установили, на кого зарегистрирована машина. Мужчина, который представился бывшим хозяином, рассказал, что недавно её продал, а новый владелец не поставил его на учёт и уже успел набрать штрафов за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Позже автомобиль обнаружили брошенным в одном из дворов.
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