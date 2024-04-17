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"Я тороплюсь домой к бабуле"

"Я тороплюсь домой к бабуле"

Автор:
17 апреля 2024 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
1736
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Оправдания обочечников выходят на новый уровень. Теперь они начали торопиться домой, к бабуле. Уважительная причина или пусть придумают получше?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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17  комментариев
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15k
Ничоси 2 часа назад
Да к мужу он спешит.
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Андрей Граф 6 минут назад
молодец мужик, а этот м.у.д.а.к и правда к мужу торопился, дятел тупой
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17k
Kostick 48 минут назад
вьюноша дерзкий, с взглядом сердитым!)) слева, на пахероспорте, тоже элтон джон)
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−7
GREGORIY 50 минут назад
Никогда этого не понимал. Бывает все так ездят. Зависит от обстоятельств.
Больше поражает учитель с региком. Ударил машину пацану и себе испортил . УМЫШЛЕННО создал дтп. PS. Наверное он водитель дальнобойщик,потому ,что они в своем большинстве дол*****бы
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147
risti GREGORIY Полчаса назад
ты видимо и есть тот внучонок ))
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14k
Denissg Час назад
Напрасно бабуля ждёт внука домой
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
Верховный суд РФ признал «обочечников» нарушителями.

Согласно решению суда, водитель должен быть признан виновником ДТП, если в момент аварии его машина двигалась по обочине.

Такое решение суд вынес после рассмотрения дела жителя Самарской области, который при левом повороте столкнулся с двигавшимся по обочине автомобилем. Инспекторы ГИБДД признали обоюдную вину в ДТП, но водитель с этим не согласился.

Верховный суд, рассмотрев обстоятельства дела, постановил, что у едущих по обочине нет никаких преимуществ, а водители не обязаны уступать машинам на обочинах, поскольку там вообще не должно быть никаких автомобилей.
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61k
dima423 2 часа назад
Рег конечно обочечника наказал, ок, но и себя тоже) Щас будет часов 5 стоять гайцов ждать, потом гемор со страховой, чтобы все оформить и получить достаточную компенсацию, потом в ремонт машину отдавать еще неделю без колес, + бочина крашеная останется...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
То что навещает бабушку это конечно же замечательно! Но как это касается остальных участников дорожного движения?
Все таки обочеченики из запрещенного в России движения радужных. Иных объяснений нет. Пусть и с замечательными бабушками!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1371 пост (1389 в горячем)

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