"Я тороплюсь домой к бабуле"

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Оправдания обочечников выходят на новый уровень. Теперь они начали торопиться домой, к бабуле. Уважительная причина или пусть придумают получше?
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Больше поражает учитель с региком. Ударил машину пацану и себе испортил . УМЫШЛЕННО создал дтп. PS. Наверное он водитель дальнобойщик,потому ,что они в своем большинстве дол*****бы
Согласно решению суда, водитель должен быть признан виновником ДТП, если в момент аварии его машина двигалась по обочине.
Такое решение суд вынес после рассмотрения дела жителя Самарской области, который при левом повороте столкнулся с двигавшимся по обочине автомобилем. Инспекторы ГИБДД признали обоюдную вину в ДТП, но водитель с этим не согласился.
Верховный суд, рассмотрев обстоятельства дела, постановил, что у едущих по обочине нет никаких преимуществ, а водители не обязаны уступать машинам на обочинах, поскольку там вообще не должно быть никаких автомобилей.
Все таки обочеченики из запрещенного в России движения радужных. Иных объяснений нет. Пусть и с замечательными бабушками!