Для выявления шумных машин предложили привлечь народных дружинников

Парламентарий направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором предложил усилить патрулирование на определенных участках, а также провести мониторинг «шумных точек сбора» автолюбителей. Хамзаев также выразил готовность самостоятельно предоставить группу народных дружинников для совместной работы с полицией.



«Прошу Вас усилить патрулирование на Ярцевской улице в районе Кунцево, в районе Патриарших прудов», — написал Хамзаев в обращении.



Ранее правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 000 рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов.



Инициатором этого законопроекта был вице-спикер госдумы Владислав Даванков. За управление машиной с глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов предлагалось штрафовать на сумму 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение — конфисковывать автомобиль на 90 суток.



Напомним, что в данный момент существует штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП РФ).