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Для выявления шумных машин предложили привлечь народных дружинников

Для выявления шумных машин предложили привлечь народных дружинников

Автор:
16 апреля 2024 12:31
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДПС   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   штраф   шум   
967
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Депутат госдумы Султан Хамзаев предложил организовать патрулирование улиц народными дружинниками для выявления шумных машин.

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Метки: Автовсячина   ДПС   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   штраф   шум   
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10  комментариев
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33k
Юрьевич 39 минут назад
А гайцов не пробовали заставить работать? Ну или хотябы штраф повысить за прямотоки?
Гайцам штраф в 500р не интересен ни разу, они просто не обращают внимание. Писанины море, а прибыли никакой.
Вторая причина - это наличие шумомера. Сотрудник ГИБДД не может просто составить протокол без регистрации конкретных данных сертифицированным прибором, в данном случае - шумомером.
Теперь по поводу "дружинников". Каким место они будут оценивать уровень шума? Каким образом они смогут привлекать к ответственности?

"«Прошу Вас усилить патрулирование на Ярцевской улице в районе Кунцево"
У Хамзаева квартира там?


Отловить "пердунов" прямоточников задача довольно простая - существенно повысить штраф и снабдить экипажи ГИБДД (особенно мотоциклетные) шумомерами.
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15k
Jearom 3 минуты назад
а можно не дружинниками, а депутатами? сами придумали - сами исполняйте.
Людям после работы еще и ходить надо, охранять мирный сон народных избранников?
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18k
Сергей 23 минуты назад
Дружинники, опять за спасибо! Как достала эта халява за чужой счет! Приближается время субботников, где-то уже начались! Опять социалистическим трудом в диком капитализме кто-то себе счет пополнит на Кипре или на Каймановых!
Может напрячь полицию, чтоб патрулировали чаще, чтоб можно было до них хотя бы дозвониться?
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8k
Станислав Полчаса назад
А почему только машин? У нас каждую ночь по проспекту гоняют мелкописечники на своих "байках" перделках. При чем они почему-то думают, что чем громче пердит их металлолом, тем они круче выглядят. И почему не подрядят наряд ДПС дежурить хотя бы иногда.
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55k
Aleksandr Полчаса назад
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Опять одно писдобольсьво и толчение воды в ступе. За 500 рублей эти уроды вам в липо посмеются. Тоже самое что тонировка запрещена но многим покуй на эти запреты. Только радикальные методы в виде больших штрафов, административные аресты смогут что то исправить .
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22k
иванов дмитрий 46 минут назад
Неутомимый депутат.
Народ только от его предыдущих инициатив отошёл, а он уже новые.
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7k
Roman Час назад
А просто посидеть десять минут на лавочке на Университетском проспекте и в блокнотик позаписывать депутат не может? Ну, чтобы огород не городить?
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210
МadMax Roman Час назад
Это ж работать надо. Руками.
А депутаты работают только языком.
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Добрый Бабайка
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