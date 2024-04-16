Для выявления шумных машин предложили привлечь народных дружинников

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Депутат госдумы Султан Хамзаев предложил организовать патрулирование улиц народными дружинниками для выявления шумных машин.
Парламентарий направил обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором предложил усилить патрулирование на определенных участках, а также провести мониторинг «шумных точек сбора» автолюбителей. Хамзаев также выразил готовность самостоятельно предоставить группу народных дружинников для совместной работы с полицией.
«Прошу Вас усилить патрулирование на Ярцевской улице в районе Кунцево, в районе Патриарших прудов», — написал Хамзаев в обращении.
Ранее правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 000 рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов.
Инициатором этого законопроекта был вице-спикер госдумы Владислав Даванков. За управление машиной с глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов предлагалось штрафовать на сумму 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение — конфисковывать автомобиль на 90 суток.
Напомним, что в данный момент существует штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП РФ).
«Прошу Вас усилить патрулирование на Ярцевской улице в районе Кунцево, в районе Патриарших прудов», — написал Хамзаев в обращении.
Ранее правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 000 рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов.
Инициатором этого законопроекта был вице-спикер госдумы Владислав Даванков. За управление машиной с глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов предлагалось штрафовать на сумму 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение — конфисковывать автомобиль на 90 суток.
Напомним, что в данный момент существует штраф в размере 500 рублей за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП РФ).
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Метки: Автовсячина ДПС авто автомир автомобили депутат закон машина штраф шум
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Гайцам штраф в 500р не интересен ни разу, они просто не обращают внимание. Писанины море, а прибыли никакой.
Вторая причина - это наличие шумомера. Сотрудник ГИБДД не может просто составить протокол без регистрации конкретных данных сертифицированным прибором, в данном случае - шумомером.
Теперь по поводу "дружинников". Каким место они будут оценивать уровень шума? Каким образом они смогут привлекать к ответственности?
"«Прошу Вас усилить патрулирование на Ярцевской улице в районе Кунцево"
У Хамзаева квартира там?
Отловить "пердунов" прямоточников задача довольно простая - существенно повысить штраф и снабдить экипажи ГИБДД (особенно мотоциклетные) шумомерами.
Людям после работы еще и ходить надо, охранять мирный сон народных избранников?
Может напрячь полицию, чтоб патрулировали чаще, чтоб можно было до них хотя бы дозвониться?
Народ только от его предыдущих инициатив отошёл, а он уже новые.
А депутаты работают только языком.