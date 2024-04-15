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Фатальный выезд на полосу встречного движения

Фатальный выезд на полосу встречного движения

Автор:
15 апреля 2024 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   смертельное ДТП   
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ДТП произошло в Иркутской области. СМИ сообщают, что 50-летняя женщина попыталась обогнать грузовик, но выглядит больше как уснула или отвлеклась и попала под встречный КамАЗ. В результате столкновения погибла женщина-водитель и один из её пассажиров. Ещё два человека сейчас с тяжёлыми травмами в больнице.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречка   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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4k
kuchipachi 2 часа назад
мне кажется, обгонять она не пыталась. либо уснула, либо плохо стало, либо телефон. вот только зачем скорость видео увеличивать - непонятно.
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25k
Павел Плеханов 50 минут назад
Больше похоже, что она отвлеклась на телефон или пассажира и прощёлкала поворот.
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12k
Б.Касторский Час назад
Странная она. Разметку не просто так придумали. Да и дистанцию держать тоже полезно.
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это на сколько нужно быть отмороженной, тупой писдой что бы учудить такой обгон через сплошную в слепую точно в камаз. Больше похоже на суицид .
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9k
Гвоздь 2 часа назад
Вот это скорости. Как в star wars racing
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1360 постов (1376 в горячем)

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