Фатальный выезд на полосу встречного движения

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ДТП произошло в Иркутской области. СМИ сообщают, что 50-летняя женщина попыталась обогнать грузовик, но выглядит больше как уснула или отвлеклась и попала под встречный КамАЗ. В результате столкновения погибла женщина-водитель и один из её пассажиров. Ещё два человека сейчас с тяжёлыми травмами в больнице.
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