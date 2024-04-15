Фатальный выезд на полосу встречного движения

ДТП произошло в Иркутской области. СМИ сообщают, что 50-летняя женщина попыталась обогнать грузовик, но выглядит больше как уснула или отвлеклась и попала под встречный КамАЗ. В результате столкновения погибла женщина-водитель и один из её пассажиров. Ещё два человека сейчас с тяжёлыми травмами в больнице.

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