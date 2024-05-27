Шестерых участников массовой драки в столичном Бирюлево выдворят из России

Они устроили разборку в стиле «лихих 90-х» и поплатились.
21 мая в Бирюлево случилось массовое побоище - 15 мужиков бегали друг за другом и палили из травматов. В дело пошли и ножи, двух человек даже пришлось госпитализировать.
На следующий день начались задержания буйных. Как выяснилось, некоторые из агрессивных парней находились в России нелегально. При этом устроили драку и вызвали общественный резонанс.
Осторожно, мат:
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Пятеро получили протоколы по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима въезда и пребывания в РФ». Гражданам Машарифзоды, Камолову, Гусейнову, Курбанову и Ражабову выписали штраф в 5 тысяч рублей и предписание о выдворении из страны. Ещё один фигурант, Салаев, получил штраф по ч. 5 ст. 18.8 КоАП РФ «Повторное нарушение режима въезда и пребывания в РФ». Он заплатит 7 тысяч и тоже покинет Россию.
По факту мордобоя заведено 2 уголовных дела: по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По последней статье сидят в СИЗО Юсифов Табриза и Ризван Гасаналиев, одни из участников того замеса. Остальных пока ищут.
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Я бы тут разобрался.
ибо только страх потери возможности заработать может слегка успокоить "ценных специалистов" - если они будут знать что за драку их из России выставят без права въезда.
аналогично можно наказывать за грубое нарушение ПДД - которые в России "караются" лишением прав - иностранцев депортировать с запретом въезда.
Здесь в России быковать имеет право только местное население. Остальные здесь не нужны.