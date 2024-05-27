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Шестерых участников массовой драки в столичном Бирюлево выдворят из России

Шестерых участников массовой драки в столичном Бирюлево выдворят из России

Автор:
27 мая 2024 18:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бирюлево   депортация   драка   побоище   сизо   
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Они устроили разборку в стиле «лихих 90-х» и поплатились.

21 мая в Бирюлево случилось массовое побоище - 15 мужиков бегали друг за другом и палили из травматов. В дело пошли и ножи, двух человек даже пришлось госпитализировать.

На следующий день начались задержания буйных. Как выяснилось, некоторые из агрессивных парней находились в России нелегально. При этом устроили драку и вызвали общественный резонанс.

Осторожно, мат:

Пятеро получили протоколы по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение режима въезда и пребывания в РФ». Гражданам Машарифзоды, Камолову, Гусейнову, Курбанову и Ражабову выписали штраф в 5 тысяч рублей и предписание о выдворении из страны. Ещё один фигурант, Салаев, получил штраф по ч. 5 ст. 18.8 КоАП РФ «Повторное нарушение режима въезда и пребывания в РФ». Он заплатит 7 тысяч и тоже покинет Россию.

По факту мордобоя заведено 2 уголовных дела: по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». По последней статье сидят в СИЗО Юсифов Табриза и Ризван Гасаналиев, одни из участников того замеса. Остальных пока ищут.

Источник:

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Метки: Видео   бирюлево   депортация   драка   побоище   сизо   
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7  комментариев
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33k
Владимир 46 минут назад
Почему только шестерых? Полюбому там все нелегалы, просто кто то документы в более качественной типографии покупал.
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41k
albedo 21 минуту назад
У меня другой вопрос- откуда у них травматы, которые требуют лицензии.
Я бы тут разобрался.
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149k
parallax Полчаса назад
Назад приедут. Надо законодательно урегулировать это вопрос. За возвращение в страну после депортации, сразу давать лет 5 тюрьмы.
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28k
Анатолий Соколов Полчаса назад
а по моему всех участников драки надо депортировать с пожизненным запретом на въезд.
ибо только страх потери возможности заработать может слегка успокоить "ценных специалистов" - если они будут знать что за драку их из России выставят без права въезда.
аналогично можно наказывать за грубое нарушение ПДД - которые в России "караются" лишением прав - иностранцев депортировать с запретом въезда.
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6k
methos2 41 минуту назад
5 тысяч... 7 тысяч..... Офигеть. Должно быть 150 тысяч и 250 тысяч. Плюс штраф с работодателя. И вообще всех неграждан за подобные выходки на выход в 24 часа.
Здесь в России быковать имеет право только местное население. Остальные здесь не нужны.
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10k
Alex 49 минут назад
Перед депортацией - расстрелять.
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15k
Ничоси 50 минут назад
есть же хорошие новости
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