Шестерых участников массовой драки в столичном Бирюлево выдворят из России

21 мая в Бирюлево случилось массовое побоище - 15 мужиков бегали друг за другом и палили из травматов. В дело пошли и ножи, двух человек даже пришлось госпитализировать.

На следующий день начались задержания буйных. Как выяснилось, некоторые из агрессивных парней находились в России нелегально. При этом устроили драку и вызвали общественный резонанс.

Осторожно, мат: