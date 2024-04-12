FISHKINET
Сообщество Аварии 7892 поста • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Не смотрел на дорогу и сбил пешехода

Не смотрел на дорогу и сбил пешехода

Автор:
12 апреля 2024 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
1014
1
1
В Санкт-Петербурге на Московском проспекте водитель внедорожника Мицубиси Паджеро прозевал красный сигнал светофора, столкнулся с велосипедом и женщиной-пешеходом на пешеходном переходе. На удивление, никто серьёзно не пострадал. Помощь пострадавшим была оказана на месте. Два ракурса.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Колька Валеркин сын Час назад
Оба молодцы, каждому по плюшке. Один олень на дорогу не смотрит, второй олень не спешивается, красачеги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
Z_Павел Юрьевич_V 5 минут назад
Там ещё автобус запаркован перед ПП и закрывает обзор вобще всем.
Что, конечно, вины летуна никак не отменяет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
the_RON Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Вот же придурок, ещё и на ручник не поставил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1354 поста (1369 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58240



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
Пост посвящён археологам на 97%
Пост посвящён археологам на 97%
Набирающие популярность в сообществах
Станислав Лем — «Мыслянт, из мыслянтов первый»⁠⁠
Станислав Лем — «Мыслянт, из мыслянтов первый»⁠⁠
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#в мире#авто аварии#интересно#забавно#Еда#фильм#Россия
#животные#автомобили#история#аварии#интересное#США#Автовсячина#кино#позитив#полиция
#Прикол#автомир#люди#ДТП#кот#факты#дети#собака#подборка#конфликт
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Осторожно, дети! Осторожно, дети! Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП Насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Сбил людей и скрылся Сбил людей и скрылся Водитель сбил детей на пешеходном переходе Водитель сбил детей на пешеходном переходе

На что жалуетесь?

Вернуться