Не смотрел на дорогу и сбил пешехода

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В Санкт-Петербурге на Московском проспекте водитель внедорожника Мицубиси Паджеро прозевал красный сигнал светофора, столкнулся с велосипедом и женщиной-пешеходом на пешеходном переходе. На удивление, никто серьёзно не пострадал. Помощь пострадавшим была оказана на месте. Два ракурса.
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Что, конечно, вины летуна никак не отменяет!