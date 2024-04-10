Авария из-за запавшей педали газа

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Сообщается, что у Тойоты Камри запала педаль газа (зацепилась за коврик) и водитель на полном ходу влетел в столб. Сам шофёр госпитализирован, двое его пассажиров добрались до больницы самостоятельно. Видео из Казахстана. Два ракурса.
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так они там коврики, наверное, из целой шкуры барана кладут, вот и зацепилась педалька