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Авария из-за запавшей педали газа

Авария из-за запавшей педали газа

Автор:
10 апреля 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Казахстан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педаль газа   
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Сообщается, что у Тойоты Камри запала педаль газа (зацепилась за коврик) и водитель на полном ходу влетел в столб. Сам шофёр госпитализирован, двое его пассажиров добрались до больницы самостоятельно. Видео из Казахстана. Два ракурса.
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Метки: Видео   ДТП   Казахстан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педаль газа   
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5  комментариев
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
А ручку селектора дëрнуть и передачу отключить?
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5k
Максим Макашев 7 минут назад
запала педаль газа (зацепилась за коврик)
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так они там коврики, наверное, из целой шкуры барана кладут, вот и зацепилась педалька
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6k
Наталья 2 часа назад
было такое на пежо, слава богу без последствий
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1335 постов (1362 в горячем)

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