Мотоциклист сбил семью на тротуаре

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В Жакареи, Бразилия, мотоциклист потерял управление и врезался в семью из пяти человек, включая беременную женщину, в результате чего она оказалась в критическом состоянии.
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