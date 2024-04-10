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Мотоциклист сбил семью на тротуаре

Мотоциклист сбил семью на тротуаре

Автор:
10 апреля 2024 08:28
Сообщество : Аварии
Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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В Жакареи, Бразилия, мотоциклист потерял управление и врезался в семью из пяти человек, включая беременную женщину, в результате чего она оказалась в критическом состоянии.

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Метки: Бразилия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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2  комментария
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36k
Fat Lynx 18 минут назад
Вот же ёб*аная гнида! Еще вернулся... посмотрел, что натворил и притворился пострадавшим!
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1k
MrAnderson 18 минут назад
У*бок малолетний на байке
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1335 постов (1362 в горячем)

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