Неужели такое можно не заметить?

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Автор видео пишет - вот такие водители у нас в Яндекс Такси с 5 летним стажем "— Я реально ничего не чувствовал, нормально по ЕКАДу ехал". Как думаете, такое можно было не заметить?
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Метки: Видео ДТП Такси аварии авто авто аварии автомир автомобили колесо машина
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