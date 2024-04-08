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Неужели такое можно не заметить?

Неужели такое можно не заметить?

Автор:
08 апреля 2024 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   колесо   машина   
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Автор видео пишет - вот такие водители у нас в Яндекс Такси с 5 летним стажем "— Я реально ничего не чувствовал, нормально по ЕКАДу ехал". Как думаете, такое можно было не заметить?

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Метки: Видео   ДТП   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   колесо   машина   
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1  комментарий
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Semёn 8 минут назад
А говорят машины у нас так себе, вона какая нежная подвеска...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1329 постов (1347 в горячем)

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