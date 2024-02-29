McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura

Складной жёсткий верх спайдера выполнен из углепластиков и композитных материалов. Все его механизмы приводятся в действие восемью сервоприводами, которые складывают его за 11 секунд на скорости до 50 км/ч. В общей сложности новая крыша добавила к весу Artura 62 килограмма, но в компании утверждают, что сухая масса спайдера в 1457 килограммов — рекорд сегмента.



Опционально крышу можно снабдить стеклянной электрохромной вставкой с регулируемой прозрачностью, которая способна блокировать до 95% солнечного света. Задняя часть суперкара обзавелась оптимизированными аэродинамическими элементами для улучшения охлаждения моторного отсека.



Силовая установка Artura по-прежнему состоит из трёхлитрового турбированного V6 и электромотора. Однако за счёт перекалибровки блока управления ДВС его отдачу удалось увеличить. В итоге совокупно оба мотора развивают 700 л.с. и 720 Нм. До 100 км/ч новинка ускорится за 3 секунды при максимальной скорости 330 км/ч. Дрэговые четверть мили (402 метра) суперкар преодолеет за 10,8 секунды. Запас хода на электротяге, который обеспечивает 7,4-киловаттная батарея, увеличен с 31 до 33 километров.



Среди прочих доработок McLaren упоминает переработанную восьмиступенчатую коробку, которая обеспечивает на 25% более быстрые переключения, новую систему тормозов и активную подвеску с увеличенной скоростью реакции амортизаторов. Кроме того, расширены возможности отделки кузова: теперь, к примеру, помимо новых цветов кузова можно заказать затемнённое оформление.



Владельцы дорестайлинговых купе Artura смогут бесплатно форсировать силовые установки своих автомобилей до нынешних показателей мощности, но для этого придётся посетить дилера.