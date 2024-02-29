McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura

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Помимо нового складного верха спайдер отличается ещё и переработанным силовым агрегатом, отдача которого увеличена на 20 л.с., а также рядом других усовершенствований, которые будут применены и на соплатформенном купе. Продажи модернизированного суперкара в обоих типах кузова стартуют уже летом.
Складной жёсткий верх спайдера выполнен из углепластиков и композитных материалов. Все его механизмы приводятся в действие восемью сервоприводами, которые складывают его за 11 секунд на скорости до 50 км/ч. В общей сложности новая крыша добавила к весу Artura 62 килограмма, но в компании утверждают, что сухая масса спайдера в 1457 килограммов — рекорд сегмента.
Опционально крышу можно снабдить стеклянной электрохромной вставкой с регулируемой прозрачностью, которая способна блокировать до 95% солнечного света. Задняя часть суперкара обзавелась оптимизированными аэродинамическими элементами для улучшения охлаждения моторного отсека.
Силовая установка Artura по-прежнему состоит из трёхлитрового турбированного V6 и электромотора. Однако за счёт перекалибровки блока управления ДВС его отдачу удалось увеличить. В итоге совокупно оба мотора развивают 700 л.с. и 720 Нм. До 100 км/ч новинка ускорится за 3 секунды при максимальной скорости 330 км/ч. Дрэговые четверть мили (402 метра) суперкар преодолеет за 10,8 секунды. Запас хода на электротяге, который обеспечивает 7,4-киловаттная батарея, увеличен с 31 до 33 километров.
Среди прочих доработок McLaren упоминает переработанную восьмиступенчатую коробку, которая обеспечивает на 25% более быстрые переключения, новую систему тормозов и активную подвеску с увеличенной скоростью реакции амортизаторов. Кроме того, расширены возможности отделки кузова: теперь, к примеру, помимо новых цветов кузова можно заказать затемнённое оформление.
Владельцы дорестайлинговых купе Artura смогут бесплатно форсировать силовые установки своих автомобилей до нынешних показателей мощности, но для этого придётся посетить дилера.
Опционально крышу можно снабдить стеклянной электрохромной вставкой с регулируемой прозрачностью, которая способна блокировать до 95% солнечного света. Задняя часть суперкара обзавелась оптимизированными аэродинамическими элементами для улучшения охлаждения моторного отсека.
Силовая установка Artura по-прежнему состоит из трёхлитрового турбированного V6 и электромотора. Однако за счёт перекалибровки блока управления ДВС его отдачу удалось увеличить. В итоге совокупно оба мотора развивают 700 л.с. и 720 Нм. До 100 км/ч новинка ускорится за 3 секунды при максимальной скорости 330 км/ч. Дрэговые четверть мили (402 метра) суперкар преодолеет за 10,8 секунды. Запас хода на электротяге, который обеспечивает 7,4-киловаттная батарея, увеличен с 31 до 33 километров.
Среди прочих доработок McLaren упоминает переработанную восьмиступенчатую коробку, которая обеспечивает на 25% более быстрые переключения, новую систему тормозов и активную подвеску с увеличенной скоростью реакции амортизаторов. Кроме того, расширены возможности отделки кузова: теперь, к примеру, помимо новых цветов кузова можно заказать затемнённое оформление.
Владельцы дорестайлинговых купе Artura смогут бесплатно форсировать силовые установки своих автомобилей до нынешних показателей мощности, но для этого придётся посетить дилера.
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