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McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura

McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura

Автор:
29 февраля 2024 16:37
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   Артура   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   спайдер   спорткар   суперкар   
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Помимо нового складного верха спайдер отличается ещё и переработанным силовым агрегатом, отдача которого увеличена на 20 л.с., а также рядом других усовершенствований, которые будут применены и на соплатформенном купе. Продажи модернизированного суперкара в обоих типах кузова стартуют уже летом.
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Метки: McLaren   Автовсячина   Артура   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   спайдер   спорткар   суперкар   
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