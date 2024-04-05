Полиция Нью-Йорка начала стрелять GPS-дротиками по машинам, чтобы остановить автоугонщиков

Поэтому не удивительно, что в настоящее время полиция США ищет безопасные альтернативы погоням. Например, полицейское управление Олд-Уэстбери в Нью-Йорке внедряет новый метод преследования нарушителей с помощью дротиков, установленных на полицейских машинах.

Эти дротики оснащены беспроводными GPS-трекерами и абсолютно безопасны. Они запускаются сжатым воздухом в сторону бегущего автомобиля и летят со скоростью около 50 км/ч. Как только они достигают цели, они приклеиваются к поверхности машины с помощью специального термостойкого клея StarChase, а затем активируют GPS-трекер, что позволяет полицейским установить точное местонахождение нарушителя.

По словам руководства полицейских департаментов Вашингтона, Техаса, Мичигана и Теннеси, которые уже внедрили эту систему, она полностью законна и не нарушает прав граждан. Однако это не означает полного отказа от погонь. Решение преследовать или не преследовать нарушителя будет зависеть исключительно от тяжести предполагаемого преступления.