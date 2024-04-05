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Полиция Нью-Йорка начала стрелять GPS-дротиками по машинам, чтобы остановить автоугонщиков

Полиция Нью-Йорка начала стрелять GPS-дротиками по машинам, чтобы остановить автоугонщиков

Автор:
05 апреля 2024 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: GPS-дротик   Видео   Нью-Йорк   авто   автоугонщик   в мире   новости   полиция   
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Сцены преследования полицейских за преступниками кажутся захватывающе интересными лишь на экране голливудских боевиков. Однако в реальной жизни они представляют серьезную опасность как для самих полицейских, так и для окружающих.



Поэтому не удивительно, что в настоящее время полиция США ищет безопасные альтернативы погоням. Например, полицейское управление Олд-Уэстбери в Нью-Йорке внедряет новый метод преследования нарушителей с помощью дротиков, установленных на полицейских машинах.


Эти дротики оснащены беспроводными GPS-трекерами и абсолютно безопасны. Они запускаются сжатым воздухом в сторону бегущего автомобиля и летят со скоростью около 50 км/ч. Как только они достигают цели, они приклеиваются к поверхности машины с помощью специального термостойкого клея StarChase, а затем активируют GPS-трекер, что позволяет полицейским установить точное местонахождение нарушителя.


По словам руководства полицейских департаментов Вашингтона, Техаса, Мичигана и Теннеси, которые уже внедрили эту систему, она полностью законна и не нарушает прав граждан. Однако это не означает полного отказа от погонь. Решение преследовать или не преследовать нарушителя будет зависеть исключительно от тяжести предполагаемого преступления.

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Метки: GPS-дротик   Видео   Нью-Йорк   авто   автоугонщик   в мире   новости   полиция   
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2  комментария
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Olufsen Час назад
от полиции в США способны убегать только мотоциклисты (которые понимают что рискует жизнью при малейшей аварии) и Доджи Хелкеты у которых снято полностью ограничение на скорость
50 км в час просто не долетит до доджа у которого через пару секунд скорость уже свыше 100 миль в час (в три раза быстрее дротика)
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2067 постов (2020 в горячем)

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