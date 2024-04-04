"С кирпичом в руке": в Канаде нашли уникальный метод борьбы с нарушителями дорожного движения

Водитель пешеходу не товарищ. Хотя как первые, так и вторые одинаково любят нарушать правила. Например, многие водители даже не думают тормозить на пешеходных переходах. Порой на "зебре" можно вечность простоять. А если в наглую начать переходить, можно и лепешку превратиться.

