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"С кирпичом в руке": в Канаде нашли уникальный метод борьбы с нарушителями дорожного движения

"С кирпичом в руке": в Канаде нашли уникальный метод борьбы с нарушителями дорожного движения

Автор:
04 апреля 2024 11:29
Сообщество : Автомир
Метки: Канада   С кирпичом в руке   авто   водитель   забавно   кирпич   переход   пешеход   
1477
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Водитель пешеходу не товарищ. Хотя как первые, так и вторые одинаково любят нарушать правила. Например, многие водители даже не думают тормозить на пешеходных переходах. Порой на "зебре" можно вечность простоять. А если в наглую начать переходить, можно и лепешку превратиться.

Поэтому в Канаде изобрели инновационную программу по повышению безопасности пешеходов. Грубое, но эффективное решение.

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Метки: Канада   С кирпичом в руке   авто   водитель   забавно   кирпич   переход   пешеход   
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9  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Такие смехуёчки заканчиваются тяжкими телесными , убийствами и сроками.
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5k
SmartCat101 8 минут назад
если посмотреть на ситуацию в которой пешехода сбивают - то какая разница с кирпичом он был или нет?
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1k
agente163 15 минут назад
шутки шутками, а вот я серьезно заметил, когда перехожу дорогу на нерегулируемом переходе с открытой бутылкой пива в руке - автомобили как-то охотнее останавливаются
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43k
Notan Blaine 15 минут назад
А как же разговоры Либерастов, что на западе все друг друга уважают, соблюдают правила ПДД, а все хамы на дорогах исключительно в России. Видимо опять врут, раз кирпич становится единственным способом перейти дорогу по зебре.
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2k
rudenkov 47 минут назад
У нас нужно с "Мухой" переходить.
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445
Ви rudenkov 19 минут назад
Достаточно лопаты. Просто выставь в сторону авто, и водятлы в страхе поцарапать ведро остановятся.
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28k
Sheir 54 минуты назад
1. Судя по тому, как она держит кирпич-он бутафорский.
2. В Москве тоже не уступали дорогу пешеходам, пока не ввели драконовские штрафы. Теперь уступают всегда.
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19k
banzai7 Час назад
Сегодня же не 1-е апреля
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Terracotka
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  • 1401 пост (1373 в горячем)

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