"С кирпичом в руке": в Канаде нашли уникальный метод борьбы с нарушителями дорожного движения

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Водитель пешеходу не товарищ. Хотя как первые, так и вторые одинаково любят нарушать правила. Например, многие водители даже не думают тормозить на пешеходных переходах. Порой на "зебре" можно вечность простоять. А если в наглую начать переходить, можно и лепешку превратиться.
Поэтому в Канаде изобрели инновационную программу по повышению безопасности пешеходов. Грубое, но эффективное решение.
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2. В Москве тоже не уступали дорогу пешеходам, пока не ввели драконовские штрафы. Теперь уступают всегда.