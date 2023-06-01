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Водители, которые, кажется, способны перевезти на своих машинах грузы самых невероятных габаритов

Водители, которые, кажется, способны перевезти на своих машинах грузы самых невероятных габаритов

Автор:
01 июня 2023 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: Вещи   авто   габарит   груз   забавно   машина   перевозка   
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Некоторые водители — прирождённые трюкачи, способные преодолевать на дороге любые препятствия. Им нипочём дорожные ямы, многокилометровые пробки и другие машины, так и норовящие сбить их с намеченного пути. Глядя на таких асов, создаётся впечатление, что они уже были рождены с баранкой в руке.

А вы слышали когда-нибудь о водителях-грузчиках? Нет, тогда спешите познакомиться! Эти ребята умудряются перевозить на своих машинах самые удивительные и крупногабаритные грузы, несмотря на то, что они вообще с трудом на них помещаются. Да, выглядит такое зрелище слегка пугающе. Однако оно всё равно вызывает улыбку. Ведь это же умудриться так ещё надо!


Когда решил взять с собой всё и сразу

×
×

Главное, держать баланс!


Почти поместился


Диванов много не бывает


Зачем нанимать грузовой автомобиль, если можно проявить упорство и задействовать смекалку? Такой подход иногда даёт свои плоды, пусть и со стороны это выглядит довольно комично.


Успели сфотографировать до того, как все стёкла треснут


Главное, надёжно закрепить


Перевозка лимузина? Легко!


За несколько мгновений до катастрофы


Фокус с холодильником


Зато от солнца спрятался


В багажник помещается ровно 100 кирпичей


Сложно представить, как он их фиксировал


Немножко просела, но в целом всё нормально


Грузовые автомобильные перевозки

Повторять такие подвиги лучше не стоит. Даже если груз закрепить как следует, всё равно остаётся риск того, что он выпадет на дорогу. Другие автомобилисты в случае происшествия точно не скажут спасибо.


Мастер перевозок

Перевозка с экономией и удобством

«Отличная» страховка

Вижу цель, не вижу препятствий

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Метки: Вещи   авто   габарит   груз   забавно   машина   перевозка   
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22
дядя Митя 58 минут назад
Долболобы!
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28k
Serg2001 13 минут назад
Отличное доказательство того, что на дорогах, как и в жизни, муд@ков гораздо больше, чем хотелось бы. Важно держаться от них подальше...)
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