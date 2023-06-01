Водители, которые, кажется, способны перевезти на своих машинах грузы самых невероятных габаритов

Некоторые водители — прирождённые трюкачи, способные преодолевать на дороге любые препятствия. Им нипочём дорожные ямы, многокилометровые пробки и другие машины, так и норовящие сбить их с намеченного пути. Глядя на таких асов, создаётся впечатление, что они уже были рождены с баранкой в руке.
А вы слышали когда-нибудь о водителях-грузчиках? Нет, тогда спешите познакомиться! Эти ребята умудряются перевозить на своих машинах самые удивительные и крупногабаритные грузы, несмотря на то, что они вообще с трудом на них помещаются. Да, выглядит такое зрелище слегка пугающе. Однако оно всё равно вызывает улыбку. Ведь это же умудриться так ещё надо!
Когда решил взять с собой всё и сразу
Главное, держать баланс!
Почти поместился
Диванов много не бывает
Зачем нанимать грузовой автомобиль, если можно проявить упорство и задействовать смекалку? Такой подход иногда даёт свои плоды, пусть и со стороны это выглядит довольно комично.
Успели сфотографировать до того, как все стёкла треснут
Главное, надёжно закрепить
Перевозка лимузина? Легко!
За несколько мгновений до катастрофы
Фокус с холодильником
Зато от солнца спрятался
В багажник помещается ровно 100 кирпичей
Сложно представить, как он их фиксировал
Немножко просела, но в целом всё нормально
Грузовые автомобильные перевозки
Повторять такие подвиги лучше не стоит. Даже если груз закрепить как следует, всё равно остаётся риск того, что он выпадет на дорогу. Другие автомобилисты в случае происшествия точно не скажут спасибо.
Мастер перевозок
Перевозка с экономией и удобством
«Отличная» страховка
Вижу цель, не вижу препятствий
Источник:
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