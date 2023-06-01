Водители, которые, кажется, способны перевезти на своих машинах грузы самых невероятных габаритов

А вы слышали когда-нибудь о водителях-грузчиках? Нет, тогда спешите познакомиться! Эти ребята умудряются перевозить на своих машинах самые удивительные и крупногабаритные грузы, несмотря на то, что они вообще с трудом на них помещаются. Да, выглядит такое зрелище слегка пугающе. Однако оно всё равно вызывает улыбку. Ведь это же умудриться так ещё надо!

Когда решил взять с собой всё и сразу