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Познакомьтесь с парнем, который проехал на трёхколесном мотоцикле Honda более 2000 километров по Канаде зимой

Познакомьтесь с парнем, который проехал на трёхколесном мотоцикле Honda более 2000 километров по Канаде зимой

Автор:
23 января 2023 09:48
Метки: Honda   Канада   авто   автомир   автомобили   мото   путешествие   
185
6
Мэтт Уэбб зимой отправился зимой пересекать Канаду на трёхколесном мотоцикле. Он уже преодолел примерно одну пятую из пути в 10 000 километров, но пока сложно сказать, когда он доберётся до места назначения.
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Метки: Honda   Канада   авто   автомир   автомобили   мото   путешествие   
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