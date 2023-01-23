Познакомьтесь с парнем, который проехал на трёхколесном мотоцикле Honda более 2000 километров по Канаде зимой

Сам Мэтт говорит, что никуда не торопится. Своей целью он назвал не как можно скорее добраться до финиша, а намотать как можно больше километров. Поэтому он движется зигзагами по просёлочным дорогам, посещая локальные достопримечательности, населённые пункты с забавными названиями и тому подобное. Кроме того, в ходе поездки он собирает пожертвования в адрес благотворительного фонда, который помогает пострадавшим в авариях мотоциклистам. Когда Мэтт Уэбб доберётся до конечной точки путешествия, судя по всему, не знает и он сам.