Познакомьтесь с парнем, который проехал на трёхколесном мотоцикле Honda более 2000 километров по Канаде зимой

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Мэтт Уэбб зимой отправился зимой пересекать Канаду на трёхколесном мотоцикле. Он уже преодолел примерно одну пятую из пути в 10 000 километров, но пока сложно сказать, когда он доберётся до места назначения.
Несколько последних недель канадец Мэтт Уэбб пересекает страну с востока на запад: он стартовал от крайней точки Британской Колумбии и рассчитывает добраться до острова Принца Эдуарда. Уэбб надеется проехать более 10 тысяч километров. Число не выглядит рекордным, однако ситуация путешественника осложняется тем, что едет он на старом трайке Honda Big Red с 200-кубовым мотором.
Выбор необычного транспортного средства Уэбб объяснил банальной ностальгией. Аналогичным трайком Мэтт владел около 20 лет назад, купив его на первую зарплату, и ездил на нём на работу целый год, пока не обзавёлся чуть более пристойным средством транспорта.
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По словам Уэбба, он всегда сожалел о том, что расстался с трёхколёсной Honda. Нынешний образец он приобрёл у приятеля всего за 500 долларов в прошлом году специально для поездки. План путешествия он обдумывал в течение нескольких лет, однако отправиться, по сути, куда глаза глядят его побудило желание справиться с депрессией после смерти близкого друга.
Сейчас Мэтт проехал уже более двух тысяч километров, став за это время звездой канадских соцсетей. Те, кто поддерживает его авантюру, по мере сил помогают путешественнику, обеспечивая его горячей пищей или ночлегом. При этом нельзя сказать, что Уэбб отправился в дальний путь через снега и льды неподготовленным: помимо самого пилота его Honda Big Red тащит ещё и целый прицеп со снаряжением.
Сам Мэтт говорит, что никуда не торопится. Своей целью он назвал не как можно скорее добраться до финиша, а намотать как можно больше километров. Поэтому он движется зигзагами по просёлочным дорогам, посещая локальные достопримечательности, населённые пункты с забавными названиями и тому подобное. Кроме того, в ходе поездки он собирает пожертвования в адрес благотворительного фонда, который помогает пострадавшим в авариях мотоциклистам. Когда Мэтт Уэбб доберётся до конечной точки путешествия, судя по всему, не знает и он сам.
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Метки: Honda Канада авто автомир автомобили мото путешествие
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