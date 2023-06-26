Range Rover превратили в "броневик"

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Специалисты по скрытому бронированию из канадской фирмы Inkas представили защищённую версию внедорожника Range Rover нового поколения. Внедорожник способен уберечь от обстрела и взрывов гранат, но снаружи этого не заметно. Утверждается, что это первый в мире опыт бронирования актуального поколения.
Канадцы интегрируют в кузовные панели внедорожника защитные пластины таким образом, что те перекрывают щели дверных проёмов и прочие потенциально уязвимые места. Штатные стёкла меняют на баллистические, а между салоном и багажным отсеком появляется композитная перегородка. Заводские шины уступают своё место покрышкам, устойчивым к проколам.
Inkas предлагает тем, кто опасается нападения, множество дополнительных опций. Можно оборудовать бронёй и системой пожаротушения моторный отсек, защитить бензобак, а в крышу врезать люк для аварийного выхода. В салоне можно установить громкую связь и систему фильтрации воздуха, камеру ночного видения и много чего ещё. Кроме того, Inkas предлагает заменить штатные бамперы на усиленные.
В итоге Range Rover становится способен выдержать обстрел из ручного автоматического оружия калибром 7.62 и одновременный подрыв под днищем двух ручных гранат.
Демонстрационный образец Inkas построили на базе Range Rover P530 Autobiography с 4.4-литровым турбированным V8 от BMW, но готовы взяться за переделку любой модификации. В ателье так же могут переоборудовать и салон, заменив задний диван на два особо комфортных кресла.
Inkas предлагает тем, кто опасается нападения, множество дополнительных опций. Можно оборудовать бронёй и системой пожаротушения моторный отсек, защитить бензобак, а в крышу врезать люк для аварийного выхода. В салоне можно установить громкую связь и систему фильтрации воздуха, камеру ночного видения и много чего ещё. Кроме того, Inkas предлагает заменить штатные бамперы на усиленные.
В итоге Range Rover становится способен выдержать обстрел из ручного автоматического оружия калибром 7.62 и одновременный подрыв под днищем двух ручных гранат.
Демонстрационный образец Inkas построили на базе Range Rover P530 Autobiography с 4.4-литровым турбированным V8 от BMW, но готовы взяться за переделку любой модификации. В ателье так же могут переоборудовать и салон, заменив задний диван на два особо комфортных кресла.
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