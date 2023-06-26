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Range Rover превратили в "броневик"

Range Rover превратили в "броневик"

Автор:
26 июня 2023 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   бронированный   машина   тюнинг   
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Специалисты по скрытому бронированию из канадской фирмы Inkas представили защищённую версию внедорожника Range Rover нового поколения. Внедорожник способен уберечь от обстрела и взрывов гранат, но снаружи этого не заметно. Утверждается, что это первый в мире опыт бронирования актуального поколения.
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Метки: Автовсячина   Канада   авто   автомир   автомобили   бронированный   машина   тюнинг   
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2  комментария
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835
Шурман 2 часа назад
Да хоть ты в кабриолет его преврати , те у кого эти машины были их слили быстрей чем вы думаете . Сейчас наш сайт открою вторые руки и там каждый второй с подписью проблемы с мотором , а залезть там в мотор это еще то счастье для любого гаража или моториста .
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309
iskra Час назад
Проблема в том, что нельзя делать броневик по чуть-чуть,с разными вариантами. Броневая защита увеличивает вес в 1.5-2 раза. Что требует полной переделки\усиления кузова или рамы(что в свою очередь увеличивает вес). Поэтому обычно бронезащита делается индивидуально,или очень малыми типовыми партиями. Делать по желанию -"мне стекла потолще,а мне бензобак побольше" вряд ли получится. Или же это будет индивидуальный заказ, что уже давно практикуется для олигархов.
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