Накрутила рулём и повредила 4 автомобиля

В Воронеже на перекрёстке улицы Ростовской и проезда Разумова женщина за рулём Ниссана не справилась с управлением и столкнулась с тремя автомобилями на встречной полосе. По словам очевидцев, водитель грузовика подрезал легковушку и та потеряла управление. После этого фура скрылась с места происшествия.

0