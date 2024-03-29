Накрутила рулём и повредила 4 автомобиля

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В Воронеже на перекрёстке улицы Ростовской и проезда Разумова женщина за рулём Ниссана не справилась с управлением и столкнулась с тремя автомобилями на встречной полосе. По словам очевидцев, водитель грузовика подрезал легковушку и та потеряла управление. После этого фура скрылась с места происшествия.
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