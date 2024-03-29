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Накрутила рулём и повредила 4 автомобиля

Накрутила рулём и повредила 4 автомобиля

Автор:
29 марта 2024 09:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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В Воронеже на перекрёстке улицы Ростовской и проезда Разумова женщина за рулём Ниссана не справилась с управлением и столкнулась с тремя автомобилями на встречной полосе. По словам очевидцев, водитель грузовика подрезал легковушку и та потеряла управление. После этого фура скрылась с места происшествия.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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3  комментария
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ron 2 часа назад
не очень понятно, кто кого подрезал, по-моему, она обгоняла по обочине. без знания места трудно понять
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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