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Полёт через стекло непристёгнутого дагестанца

Полёт через стекло непристёгнутого дагестанца

Автор:
28 марта 2024 09:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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Наглядная демонстрация «Лучше вылечу в лобовое стекло, как орел, чем буду пристегнут, как собака». Автомобиль бессмертного дагестанца врезался в отбойник, пилот "катапультировался" через стекло и чуть не попал под колеса попутного автомобиля. О состоянии здоровья ничего не сообщается.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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7  комментариев
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38k
Андрей Иванов 38 минут назад
Авария на дороге. Подходит гаец к автомобилю, врезавшемуся в дерево, и
говорит водиле, сидящему с очумелыми глазами за рулем:
- Вот , молодец. Пристегнулся - и осталися жив.
- А подруга твоя не пристегнулась - и лежит сейчас посреди дороги мертвая с членом в зубах...
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17k
ss 7 минут назад
Сразу видно - горный орёл. Умеет летать!... Жаль ездить так и не научился.
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1k
DDM 10 минут назад
И ведь будет всем рассказывать, что живой только потому, что был без ремня безопасности!
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8k
Андрей 18 минут назад
судьба дала ему второй шанс. интересно, теперь он будет пристёгиваться?
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17k
Kostick Полчаса назад
эк тазик отрыгнул то лишнюю запчасть!)
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269
DuckTales 40 минут назад
Повезло, что оттормозились
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1291 пост (1309 в горячем)

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