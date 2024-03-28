Полёт через стекло непристёгнутого дагестанца

Наглядная демонстрация «Лучше вылечу в лобовое стекло, как орел, чем буду пристегнут, как собака». Автомобиль бессмертного дагестанца врезался в отбойник, пилот "катапультировался" через стекло и чуть не попал под колеса попутного автомобиля. О состоянии здоровья ничего не сообщается.

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