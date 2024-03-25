Когда введут автоматический штраф за отсутствие полиса ОСАГО?

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Государственная Дума просит правительство ускорить проект по проверке наличия ОСАГО камерами. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить реализацию проекта, который предусматривает использование дорожных камер для выявления незастрахованных автомобилей по ОСАГО.
Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что не покупают полисы ОСАГО обычно те автовладельцы, которые часто попадают в аварии.
Это уменьшает защиту прав потерпевших и приводит к длительному процессу взыскания ущерба через гражданское судопроизводство. Поэтому предложено использовать дорожные камеры для решения этой проблемы, но необходимо будет внести поправки в законодательство.
Ранее сообщалось, что штрафы по камерам видеонаблюдения за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) не будут превышать 800 рублей в день.
Систему автоматический фиксации наличия полисов ОСАГО у автомобилистов должны запустить уже в этом году, но точная дата пока не сообщается.
Это уменьшает защиту прав потерпевших и приводит к длительному процессу взыскания ущерба через гражданское судопроизводство. Поэтому предложено использовать дорожные камеры для решения этой проблемы, но необходимо будет внести поправки в законодательство.
Ранее сообщалось, что штрафы по камерам видеонаблюдения за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) не будут превышать 800 рублей в день.
Систему автоматический фиксации наличия полисов ОСАГО у автомобилистов должны запустить уже в этом году, но точная дата пока не сообщается.
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