Когда введут автоматический штраф за отсутствие полиса ОСАГО?

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев отметил, что не покупают полисы ОСАГО обычно те автовладельцы, которые часто попадают в аварии.



Это уменьшает защиту прав потерпевших и приводит к длительному процессу взыскания ущерба через гражданское судопроизводство. Поэтому предложено использовать дорожные камеры для решения этой проблемы, но необходимо будет внести поправки в законодательство.



Ранее сообщалось, что штрафы по камерам видеонаблюдения за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей (ОСАГО) не будут превышать 800 рублей в день.



Систему автоматический фиксации наличия полисов ОСАГО у автомобилистов должны запустить уже в этом году, но точная дата пока не сообщается.