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Когда введут автоматический штраф за отсутствие полиса ОСАГО?

Когда введут автоматический штраф за отсутствие полиса ОСАГО?

Автор:
25 марта 2024 16:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   ОСАГО   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   страховка   штраф   
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Государственная Дума просит правительство ускорить проект по проверке наличия ОСАГО камерами. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить реализацию проекта, который предусматривает использование дорожных камер для выявления незастрахованных автомобилей по ОСАГО.

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Метки: Автовсячина   Госдума   ОСАГО   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   страховка   штраф   
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6  комментариев
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14k
кот базилий 49 минут назад
Никогда этого не будет, вылезет много левых номеров, фальшивых полисов итд ... кому это нужно????
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3k
portroy 12 минут назад
Правильно, правильно. Эти камеры должны бабки приносить, а не террористов выявлять. Террористам можно по всей стране с автоматами в авто гонять, а за ОСАГО - извините заплатите.
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92k
Дед Степан 18 минут назад
Кто то хочет навариться по крупному
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51k
Элек Мек 24 минуты назад
Лучше бы ловили телефонных кнопкодавов и обочечников.
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Добрый Бабайка
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