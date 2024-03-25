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Видео из Белоруссии. 10-летний велосипедист на полном ходу хотел проскочить по пешеходному переходу, но врезался в автомобиль. Сообщается, что он почти не пострадал.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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чему там "страдать"? Мозги то дома оставил
Хотя он вообще ничего не мог сделать.
Кто им права только продаёт?
В крупных городах это и зимой не прекращалось...(