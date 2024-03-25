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Вот и началось

Вот и началось

Автор:
25 марта 2024 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Белоруссии. 10-летний велосипедист на полном ходу хотел проскочить по пешеходному переходу, но врезался в автомобиль. Сообщается, что он почти не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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20k
Саш Час назад
Папа&мама – ауууу?
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4k
Максим Макашев 5 минут назад
Сообщается, что он почти не пострадал
*********
чему там "страдать"? Мозги то дома оставил
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60k
turyst Полчаса назад
А виноватым признают автомобилиста.
Хотя он вообще ничего не мог сделать.
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567
Guilty Pleasure Час назад
оно и не заканчивалось
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7k
Roman Час назад
У нас тоже доби по пяткам пешеходов едут, вертя рулём.
Кто им права только продаёт?
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12k
Ligov Час назад
"Вот и началось"
В крупных городах это и зимой не прекращалось...(
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1275 постов (1290 в горячем)

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