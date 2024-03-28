Бетонная перегородка подъезда едва не придавила грузчика в Уфе

В Уфе грузчик едва не погиб под обрушившейся перегородкой входной группы подъезда и, вероятно, спас жизнь жильцу дома (возможно, даже не одному). На кадрах с домофона видно, что работяга прислонил заказанную одним из жильцов дверь к перегородке, которая, как оказалось, держалась на честном слове. Отойдя несколько шагов к автомобилю за оставшимся грузом, он увидел, что бетонная плита накренилась и начала падать прямо на дверь. Мужчина самоотверженно бросился спасать груз, к счастью, не успев просунуть руки под плиту.