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Бетонная перегородка подъезда едва не придавила грузчика в Уфе

Бетонная перегородка подъезда едва не придавила грузчика в Уфе

Автор:
28 марта 2024 17:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   Прокуратура   УФА   бетонная перегородка   грузчик   обрушение   подъезд   
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К счастью для грузчика, козырёк каким-то чудом остался на месте.

В Уфе грузчик едва не погиб под обрушившейся перегородкой входной группы подъезда и, вероятно, спас жизнь жильцу дома (возможно, даже не одному). На кадрах с домофона видно, что работяга прислонил заказанную одним из жильцов дверь к перегородке, которая, как оказалось, держалась на честном слове. Отойдя несколько шагов к автомобилю за оставшимся грузом, он увидел, что бетонная плита накренилась и начала падать прямо на дверь. Мужчина самоотверженно бросился спасать груз, к счастью, не успев просунуть руки под плиту.

По данным местной прокуратуры, инцидент произошёл днём 28 марта у одного из подъездов многоквартирного дома по улице Рыльского. Это типичная девятиэтажка 1989 года постройки. Отмечается, что сейчас входную группу демонтировали полностью. А прокуратура занимается проверкой коммунальщиков, которые должны отвечать за содержание общедомового имущества.



"Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома", — сообщили в прокуратуре.

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Метки: Башкирия   Видео   Прокуратура   УФА   бетонная перегородка   грузчик   обрушение   подъезд   
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4  комментария
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4k
poбт 2 часа назад
слишком много объявлений наклеили
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3k
Геннадьич Полчаса назад
Ну нифига себе у нас в сипайлово страсти творятся.
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523
Пчёл 42 минуты назад
Мужик-стропаль, сидящий на козырьке, тоже сильно рискует...
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1915 постов (1921 в горячем)
Лесник
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