Бетонная перегородка подъезда едва не придавила грузчика в Уфе

К счастью для грузчика, козырёк каким-то чудом остался на месте.
В Уфе грузчик едва не погиб под обрушившейся перегородкой входной группы подъезда и, вероятно, спас жизнь жильцу дома (возможно, даже не одному). На кадрах с домофона видно, что работяга прислонил заказанную одним из жильцов дверь к перегородке, которая, как оказалось, держалась на честном слове. Отойдя несколько шагов к автомобилю за оставшимся грузом, он увидел, что бетонная плита накренилась и начала падать прямо на дверь. Мужчина самоотверженно бросился спасать груз, к счастью, не успев просунуть руки под плиту.
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По данным местной прокуратуры, инцидент произошёл днём 28 марта у одного из подъездов многоквартирного дома по улице Рыльского. Это типичная девятиэтажка 1989 года постройки. Отмечается, что сейчас входную группу демонтировали полностью. А прокуратура занимается проверкой коммунальщиков, которые должны отвечать за содержание общедомового имущества.
"Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за содержание общедомового имущества многоквартирного дома", — сообщили в прокуратуре.
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