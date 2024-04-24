Нашкодил и скрылся с места ДТП

В Сибае 15-летний подросток на питбайке (спортинвентарь без допуска к дорогам общего пользования), двигаясь по проспекту Горняков со стороны улицы Учалинской, совершил наезд на 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший с переломом ноги доставлен в городскую больницу. Юный мотоциклист с места ДТП скрылся, но позже был задержан.

0 Сотрудники ГИБДД напоминают, что ответственность за нарушения несовершеннолетних, не имеющих прав на управление транспортным средством, ложится на родителей.