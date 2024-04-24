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Нашкодил и скрылся с места ДТП

Нашкодил и скрылся с места ДТП

Автор:
24 апреля 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   питбайк   
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В Сибае 15-летний подросток на питбайке (спортинвентарь без допуска к дорогам общего пользования), двигаясь по проспекту Горняков со стороны улицы Учалинской, совершил наезд на 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший с переломом ноги доставлен в городскую больницу. Юный мотоциклист с места ДТП скрылся, но позже был задержан.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   питбайк   
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2  комментария
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deadDEVIL 2 часа назад
Как они достали уже везде.
То на мопедах. То на эл.самокатах. То на пи ДР байках.
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1k
Flint 55 минут назад
С личинкой хруста всё понятно, такие до мозгов редко доживают. Дядька взрослый, но куячит браво будто он переходит по-подземному. В ухе труба, ок - но пердёж этого пепелаца слышно превосходно. А он посмотрел за секунду до... Это раньше так можно было переть при наличии хорошего слуха (чем быстрее летит, там громче) - а сейчас электокары, скутеры, моноколёса - бесшумные торпеды. Мужику очень повезло, что отделался переломанной ногой
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1398 постов (1417 в горячем)

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