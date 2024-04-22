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Минус 350 тысяч рублей на ровном месте

Минус 350 тысяч рублей на ровном месте

Автор:
22 апреля 2024 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   
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Авторский текст: Подстава г.Волжский пр. Ленина 337. Здравствуйте, хочу рассказать неприятную историю во всех смыслах. А вот для матери ребёнка, я не знаю судите сами...
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   осторожно дети   пешехода сбили   
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29  комментариев
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1k
Антон 53 минуты назад
Жаль водителя.
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49k
consul1970 Минуту назад
К сожалению (для водителя) здесь - жилая зона. А в жилой зоне пешеход ВСЕГДА прав.
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594
А П 5 минут назад
Не удивлюсь, если подстава. Там и свидетель сразу.
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62k
dima423 8 минут назад
а 350 тыс то за что?
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15k
Объект реальности 10 минут назад
0:05 пи.дюк уже видит машину.
0:06 пи.дюк уже лежит.
Но он успел остановиться и выставить руки. По сути и столкновения не было, он упал на машину.
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919
Ринат Фамутдинов 17 минут назад
Друг (пожизненный таксист) в таких ситуациях был несколько раз... из его рассказов двое почти так же вылетали, но скорость у него всегда чуть медленнее быстро идущего пешехода... Правда два мужика пострадали конкретно, пацаны исчезли... О!!! Мужики денег дали много, прочухали что попали под таксиста!!!
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67
Петр 17 минут назад
Не дай бог никому из водителей такого дерьма!
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896
Александр 18 минут назад
У меня была похожая ситуация. Ребенок выбежал во время снегопада прямо под колеса, на красный, я чудом не переехал его, среагировал и сманеврировал, но тот упал на дорогу едва задев авто. Хорошо скорость была невысокой, но этого хватило чтобы он сломал при падении палец об асфальт и расшиб лоб. По административке я не виноват, виноват ребенок, но гражданский иск из за причинения вреда здоровью мог меня поставить на любую рандомную сумму по решению суда. Это никак не регламентируется. В итоге родители оказались более менее адекватными, я отделался 100 тр. Любые бы разборки и помощь адвоката, стоили бы дороже. Вот так по ПДД и по человечески невиноватый, по закону платит тем, кто бежит тебе под колеса, будьте внимательны на дорогах, учитесь на чужих неприятностях!
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3k
Pioner76 19 минут назад
Подстава 100 процентов. И мужик возле НИВЫ прикормленный свидетель, хотя и отвернулся.
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25k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Да там чётко видно что этот мелкий утырок спецом выбежал .
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25k
SolomonA Полчаса назад
Вот поэтому по двору всегда передвигаюсь со скоростью тормознутой черепахи...
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3k
Жирный бот Полчаса назад
конечно нужно ездить медленнее по придомовой ситуации.. Хз подстава или нет, судя по физиономии пацаненка, он испугался...Но на подставу похоже, особенно если травм нет, а сумма такого иска есть.. Если травмы есть, то наказание адекватно..
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2k
Андрей 37 минут назад
бляяяя. ну этож реальная подстава, мальчик целенаправленно выскочил, бежать там как видно не куда и не за кем, затем начал орать как резаный, хотя любой взрослый и даже мелкий никогда от шокового состояния не орет, и водила реально едет аккуратно...
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7k
Roman 43 минуты назад
А задавить он хотел на самом деле мужика у Нивы?
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18k
Toxictofa 46 минут назад
Звиздюк явно на публику орать начал, видно что наученный.
Там его даже не ударило сильно, травм полюбому нет.
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1k
Антон 53 минуты назад
Маленький 3.14дор. Выглядит как подстава.
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11k
Vacony 55 минут назад
А какие у малого повреждения интересно ? Он просто стукнулся об машину, при чем сбоку..
Как ДТП оформили ? мне кажется тут большинство выйдет, даст малому по шее что бы не выбегал и наорет на родителей что не научили выходить на дорогу...

Тут вроде водитель пострадавший, а не наоборот то... тем более запись есть и все видно
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159
ГТА Форевер Час назад
Почти тоже самое было, медленная езда по двору, вдруг мелкий просто как молния выпрыгивает из за машины, успел тормознуться..
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19k
Голос Вселенной Час назад
Возможно, родители уже кому надо задонатили.
Вообще, если на въезде нет знака "придомовая территория", то водитель полностью прав. Причем, он среагировал, пытался оттормозиться. Но пацан бежал очень быстро, выскочил мгновенно. Вряд ли здесь кто-то смг бы среагировать.....
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10k
Гвоздь Час назад
а чё с ребёнком, ногу ему переехали? чё он там распищался?
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1k
Graboid Час назад
пахнет подставой .. спиногрыз не перебегал дорогу, водила бы тормознул, а спецом влетел в машину .. и верещать наиграно стал и свидетель - на месте ..
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1387 постов (1406 в горячем)

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