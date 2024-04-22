Минус 350 тысяч рублей на ровном месте

"Это все произошло 09.04.2023г пр. Ленина 337. В чем виноват я(водитель) если я двигался в машине не превышая скорости( на регистратор указана скорость 17км/ч максимальная) с меня в данный момент взыскавают по суду 350тысяч... Я был трезвый, автомобиль исправный, со здоровьем проблем нет. Пацан просто врезался в мой автомобиль сбоку... ( на регистраторе видно левую стойку и середину лобового стекла)... Думал суд разберётся, но выходит так что оставляют меня виновным... А этого не оставлю и буду судится пока не добьюсь правды, разберательство идёт год уже... Будьте осторожны".