Минус 350 тысяч рублей на ровном месте

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Авторский текст: Подстава г.Волжский пр. Ленина 337. Здравствуйте, хочу рассказать неприятную историю во всех смыслах. А вот для матери ребёнка, я не знаю судите сами...
"Это все произошло 09.04.2023г пр. Ленина 337. В чем виноват я(водитель) если я двигался в машине не превышая скорости( на регистратор указана скорость 17км/ч максимальная) с меня в данный момент взыскавают по суду 350тысяч... Я был трезвый, автомобиль исправный, со здоровьем проблем нет. Пацан просто врезался в мой автомобиль сбоку... ( на регистраторе видно левую стойку и середину лобового стекла)... Думал суд разберётся, но выходит так что оставляют меня виновным... А этого не оставлю и буду судится пока не добьюсь правды, разберательство идёт год уже... Будьте осторожны".
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0:06 пи.дюк уже лежит.
Но он успел остановиться и выставить руки. По сути и столкновения не было, он упал на машину.
Там его даже не ударило сильно, травм полюбому нет.
Как ДТП оформили ? мне кажется тут большинство выйдет, даст малому по шее что бы не выбегал и наорет на родителей что не научили выходить на дорогу...
Тут вроде водитель пострадавший, а не наоборот то... тем более запись есть и все видно
Вообще, если на въезде нет знака "придомовая территория", то водитель полностью прав. Причем, он среагировал, пытался оттормозиться. Но пацан бежал очень быстро, выскочил мгновенно. Вряд ли здесь кто-то смг бы среагировать.....
17. Движение в жилых зонах
17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество...
....
17.4. Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории.
Т.е. дворовая территория, даже не обозначенная знаками, является жилой зоной и на неё распространяется раздел 17 ПДД.
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам...
4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства...