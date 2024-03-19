ГИБДД разрешила ездить без номеров, но не всем

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Начальник ГИБДД России Михаил Черников выпустил указание всем подразделениям и подтвердил, что штрафовать за езду без номеров на незарегистрированном авто нельзя. Причём не только в течение 10 дней после покупки, а даже после их истечения.
Если срок регистрации по каким-то причинам пропущен, наказывать можно только штрафом 500₽ - 800₽, а при повторности 5000₽ или лишением прав на 1-3 месяца (12.1 КоАП).
Позиция строится на том, что пока нет регистрации в ГИБДД, не может быть и номеров. Исходя из текста письма, можно сделать вывод, что штрафовать и эвакуировать авто на штрафстоянку за отсутствие СТС в таком случае (12.3 КоАП) также нельзя, хотя это и практиковалось в последнее время.
Уникальная ситуация: Госавтоинспекция считает, что ездить без номеров можно в течение 10 дней после покупки. А Верховный суд недавно постановил, что нельзя.
Расслабляться ещё рано, но уже есть официальный документ, который можно показать инспектору на дороге. Теперь необязально новую машину тащить в МРЭО на эвакуаторе.
Позиция строится на том, что пока нет регистрации в ГИБДД, не может быть и номеров. Исходя из текста письма, можно сделать вывод, что штрафовать и эвакуировать авто на штрафстоянку за отсутствие СТС в таком случае (12.3 КоАП) также нельзя, хотя это и практиковалось в последнее время.
Уникальная ситуация: Госавтоинспекция считает, что ездить без номеров можно в течение 10 дней после покупки. А Верховный суд недавно постановил, что нельзя.
Расслабляться ещё рано, но уже есть официальный документ, который можно показать инспектору на дороге. Теперь необязально новую машину тащить в МРЭО на эвакуаторе.
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Лучше бы уж был полный запрет, а при покупке нового авто выдавался бумажный временный номер или что-нибудь типа такого, а в последствии - продавай не продавай - номер с машины уже не снимается.