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ГИБДД разрешила ездить без номеров, но не всем

ГИБДД разрешила ездить без номеров, но не всем

Автор:
19 марта 2024 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Верховный Суд   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Начальник ГИБДД России Михаил Черников выпустил указание всем подразделениям и подтвердил, что штрафовать за езду без номеров на незарегистрированном авто нельзя. Причём не только в течение 10 дней после покупки, а даже после их истечения.

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Метки: Автовсячина   Верховный Суд   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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4  комментария
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Андрей Час назад
В итоге возвращаемся к тому, что опять самые умные "гонщики" будут носиться как ошпаренные без номеров и каждые 10 дней "перепродавать" машину самому себе.

Лучше бы уж был полный запрет, а при покупке нового авто выдавался бумажный временный номер или что-нибудь типа такого, а в последствии - продавай не продавай - номер с машины уже не снимается.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Считаю, что зря не эвакуируют авто без номеров. В центре не проехать из-за всех этих Мерседесов-БМВ-Хавалов, которые без номеров стоят вторым рядом на проезжей части... Бедные-несчетсные... Не успел за 10 дней зарегистрировать машину/снял номер, чтобы штраф не поймать за парковку в неположенном месте и машину забрали - чисто твои проблемы. Ноги в руки и бегай по всем штраф площадками, ищи где ласточка стоит.
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