Автопилоты оказались опасны для жизни

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IIHS провел эксперимент, в ходе которого системы автопилота девяти производителей получили низкие оценки. Стоит отметить, что в тестировании приняли участие автомобили таких известных марок, как Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, BMW, Ford, Tesla, General Motors, Genesis и Volvo.Самый высокий балл ни одному из участников испытаний не достался. Единственная система, получившая статус «приемлемо», это Teammate, реализованная в Lexus LS. Тем не менее, и она тоже не избежала критики. Другие автомобили с автопилотами показали значительно более низкие результаты, особенно GMC Sierra и Nissan Ariya.Основным недостатком систем, подчеркивают эксперты, является слабый контроль со стороны электроники над водителем. Например, система может не реагировать, если водитель закрывает внутрисалонную камеру или убирает руки с руля.Еще одним негативным моментом является отсутствие каскадных предупреждений в случае отвлечения водителя от управления, а также невозможность автоматического запуска аварийных процедур, если водитель не реагирует на тревогу в течение 35 секунд.IIHS настаивает на том, что система должна иметь возможность самостоятельно тормозить автомобиль и отправлять сигнал экстренным службам, если водитель не реагирует на предупреждения.Согласно данным экспертов IIHS, автопилот представляют реальную угрозу для безопасности водителей и пассажиров. Недостаточное влияние электроники на поведение водителя может привести к ситуациям, когда водитель не успевает среагировать на опасность или полагается на систему без должного контроля.IIHS заключил, что системы автопилота должны быть более активными в предотвращении аварий. В случае, если водитель не реагирует на предупреждения или отвлекается, система должна самостоятельно принимать меры, чтобы предотвратить возможную аварию, и оказывать помощь, включая контакт с экстренными службами в случае необходимости.Отчет IIHS подчеркивает важность разработки более надежных и безопасных систем автопилота, а также необходимость проработки роли водителя в использовании таких систем.