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Автопилоты оказались опасны для жизни

Автопилоты оказались опасны для жизни

Автор:
19 марта 2024 12:54
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   автопилот   исследование   машина   эектромобиль   
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Безопасность автопилотов является актуальной темой в автомобильной индустрии, так как многие производители стремятся разработать автономные или полуавтономные технологии. Результаты тестирования автопилотов в машинах популярных брендов в США вызвали серьезную тревогу: 11 из 14 моделей провалили испытания, что поднимает вопросы о безопасности таких систем. Отчет об этом разместил американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS).

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   автопилот   исследование   машина   эектромобиль   
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2  комментария
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41k
Седой 54 минуты назад
Да много чего критично, автоматика "дворников" на Тесла гораздо хуже работает чем на Фольсквагене который был на 15 лет старше, все эти "прибамбасы" управления на экране дисплея уже опасность для водителя! Да и автопилотом практически не пользуюсь, темпомат работает хорошо.
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16k
ron Полчаса назад
Граница безопасности автопилота сдвигается всё дальше. Уберите кожаный мешок из этой схемы, зачем он в ней? ))
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