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Фотографии и цены новых Solaris HS

Фотографии и цены новых Solaris HS

Автор:
14 марта 2024 12:52
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1821
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Новые автомобили Solaris начали поставляться в дилерские центры. Петербургский завод, ранее простаивавший почти два года, возобновил производство и начал отгрузки автомобилей Solaris HS. Их производят в полном производственном цикле, начиная со штамповки панелей кузова из стали и заканчивая установкой компонентов в цехе сборки.

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Метки: Hyundai   Solaris   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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89
Голован Щекн 46 минут назад
4 года назад Солярис стоил 500-700К в зависимости от комплектации. 2 года назад цена была уже 1200-1500т.р год назад стала 2-2.3 ляма и раньше цены объясняли санкциями, запретами на поставку, четверным импортом, долларом и прочим. Сейчас мы имеем авто российской сборки, типа, а оно опять стоит от 2.2-2.4, и это буз учета навязывания ковриков, сигналок, и т.д. Что не так у нас?!? почему, корейской сборки или местной, цена заоблачная для простого авто без вообще каких либо излишков?!
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9k
mbr 36 минут назад
Автор, не позорься, правильное название автомобиля 솔라리스.
Выпускает 현대.
Исправь. И пиши правильно названия.
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4k
cnob7 49 минут назад
не будь говном-купи говно
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Раскупят как горячие пирашки.
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54k
Андрей 2 часа назад
Ну, кто жотел не жигули вот вам и подгончик не жигулей.
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