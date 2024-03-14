Фотографии и цены новых Solaris HS

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Новые автомобили Solaris начали поставляться в дилерские центры. Петербургский завод, ранее простаивавший почти два года, возобновил производство и начал отгрузки автомобилей Solaris HS. Их производят в полном производственном цикле, начиная со штамповки панелей кузова из стали и заканчивая установкой компонентов в цехе сборки.
Первые автомобили модели Solaris HS поступят к дилерам в ближайшее время. Это пятиместные седаны, оснащённые 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с.
Модель доступна в четырех комплектациях и может быть оснащена шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Гарантия на эти автомобили составляет три года или 100 000 км пробега.
Цена на автомобили Solaris HS в России начинаются от 1 610 000 рублей при покупке автомобиля с двигателем объемом 1,4 литра в кредит (скидка 300 тысяч) или трейд-ин (скидка 200 тысяч).
Комплектации и стоимость автомобилей с двигателем 1,6 литра:
Active Plus – 2 200 000 рублей
Comfort + Light + Winter + Advanced – 2 350 000 рублей
Comfort+ Light + Advanced + Safety – 2 370 000 рублей
Elegance – 2 410 000 рублей
Комплектации и стоимость автомобилей с двигателем 1,6 литра:
Active Plus – 2 200 000 рублей
Comfort + Light + Winter + Advanced – 2 350 000 рублей
Comfort+ Light + Advanced + Safety – 2 370 000 рублей
Elegance – 2 410 000 рублей
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Метки: Hyundai Solaris Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Выпускает 현대.
Исправь. И пиши правильно названия.
Я думал, что будут собирать только из остатков запчастей, а оказывается не только. В любом случае хорошая новость.