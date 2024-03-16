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Audi прояснило судьбу своих электромобилей. В моде снова ДВС?

Audi прояснило судьбу своих электромобилей. В моде снова ДВС?

Автор:
16 марта 2024 08:26
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   ДВС   электромобиль   
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В 2022 году руководство немецкого автоконцерна Audi сделало весьма амбициозное заявление, что уже с 2026 годе все новые автомобили компании будут исключительно электрическими. Но не прошло и двух лет, как немцы запели совершенно другие песни …

В эксклюзивном интервью изданию Bloomberg генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер заявил, что его компания отодвигает разработку и производство электромобилей на второй план. В ближайшем времени приоритет будет отдан авто с ДВС, также будут идти разработки авто с подключаемыми гибридными установками.

На резкую смену главной стратегии компанию подтолкнули колебания спроса на электромобили, первой с этой проблемой столкнулась головная компания Volkswagen. Работать на склад и себе в убыток никто не хочет.

Ну как бы немцы совсем от электромобилей не отказываются, но теперь будут этому направлению уделять чуть меньше времени, и более ответственно будут относится к инвестициям в это направление.

То есть все более отчетливо вырисовывается будущее электромобилей. А оно весьма туманное. Те прогнозы, что электромобили - это будущее мирового автопрома, оно слегка преувеличено. Будущее, скорее всего, все же за авто другого типа. А электромобили будут выпускаться, но ограниченными партиями, и для тех регионов, где их эксплуатация будет востребована.

В подобном направлении решила двигаться японская Toyota. Что-то подобное решил делать и Mercedes-Benz.

Вот так неожиданно быстро меняются настроения у производителей. Как-то так. Кстати, скоро могут быть сюрпризы и по поводу так называемой зелёной энергетики, но это уже немного другая тема…


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Метки: Audi   ДВС   электромобиль   
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8  комментариев
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59k
zloykoyot 6 часов назад
Где-то не так давно вычитал, что Ауди собирается начать торговать подпиской на некоторые функции своих автомобилей. Ну что же, успехов. Видимо убытков им маловато, надо на жопу себе новых геморроев навешать. А по поводу электромобилей тыщщу раз говорено - без дотаций он неконкурентноспособны. И пока не будет технологического прорыва в аккумуляторах - судьба их быть высокотехнологичной игрушкой.
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24k
Тигран Саркисян 2 минуты назад
Электромобиль это круто современно ну и тд и тп , но блет всё это вау встречается с стеной АККУМУЛЯТОРЫ, да они весят как чугунный мост , вот как только создадут (по типу ядерная батарейка))))) то всё вот это ваш электрокар нафиг и не нужон .
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799
Шурман 4 часа назад
Кенту вчера дали на работе новую машину :) вечером получаю сообщение с фотками и подпись , ШУРИК ЭТО ПОЛНАЯ ЖОПА :)))) Он привык всегда использовать служебную машину не по назначению а теперь ему подлянка , до работы с утра ехать + пробки 140км и назад это уже 280 км + в городе пробки :)))) . Ну что я могу ему сказать удачи :)
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29k
Matrosskin 5 часов назад
Европейские потребители вдруг узнали - зарядка электрокара немного отличается от зарядки телефончика. Да и электричество не появляется в розетке ( которую ещё нужно сделать) из ниоткуда, а электрокары не растут на деревьях и не превращаются в экологичный компост по мановению волшебной палочки.
Их вообще ожидает ещё много открытий в эпоху, когда электричество "вдруг" стало не сильно то дешёвым, и оказалось не таким уж экологичным
Так, глядишь, опять дизель модным станет ( вот интересно, дизель-генератор - один из самых эффективных агрегатов для локального обеспечения электроэнергией, но вот почему-то нет, не используют)
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