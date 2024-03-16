Audi прояснило судьбу своих электромобилей. В моде снова ДВС?

В 2022 году руководство немецкого автоконцерна Audi сделало весьма амбициозное заявление, что уже с 2026 годе все новые автомобили компании будут исключительно электрическими. Но не прошло и двух лет, как немцы запели совершенно другие песни …
В эксклюзивном интервью изданию Bloomberg генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер заявил, что его компания отодвигает разработку и производство электромобилей на второй план. В ближайшем времени приоритет будет отдан авто с ДВС, также будут идти разработки авто с подключаемыми гибридными установками.
На резкую смену главной стратегии компанию подтолкнули колебания спроса на электромобили, первой с этой проблемой столкнулась головная компания Volkswagen. Работать на склад и себе в убыток никто не хочет.
Ну как бы немцы совсем от электромобилей не отказываются, но теперь будут этому направлению уделять чуть меньше времени, и более ответственно будут относится к инвестициям в это направление.
То есть все более отчетливо вырисовывается будущее электромобилей. А оно весьма туманное. Те прогнозы, что электромобили - это будущее мирового автопрома, оно слегка преувеличено. Будущее, скорее всего, все же за авто другого типа. А электромобили будут выпускаться, но ограниченными партиями, и для тех регионов, где их эксплуатация будет востребована.
В подобном направлении решила двигаться японская Toyota. Что-то подобное решил делать и Mercedes-Benz.
Вот так неожиданно быстро меняются настроения у производителей. Как-то так. Кстати, скоро могут быть сюрпризы и по поводу так называемой зелёной энергетики, но это уже немного другая тема…
Источник:
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Их вообще ожидает ещё много открытий в эпоху, когда электричество "вдруг" стало не сильно то дешёвым, и оказалось не таким уж экологичным
Так, глядишь, опять дизель модным станет ( вот интересно, дизель-генератор - один из самых эффективных агрегатов для локального обеспечения электроэнергией, но вот почему-то нет, не используют)