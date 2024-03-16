Audi прояснило судьбу своих электромобилей. В моде снова ДВС?

В эксклюзивном интервью изданию Bloomberg генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер заявил, что его компания отодвигает разработку и производство электромобилей на второй план. В ближайшем времени приоритет будет отдан авто с ДВС, также будут идти разработки авто с подключаемыми гибридными установками.



На резкую смену главной стратегии компанию подтолкнули колебания спроса на электромобили, первой с этой проблемой столкнулась головная компания Volkswagen. Работать на склад и себе в убыток никто не хочет.



Ну как бы немцы совсем от электромобилей не отказываются, но теперь будут этому направлению уделять чуть меньше времени, и более ответственно будут относится к инвестициям в это направление.



То есть все более отчетливо вырисовывается будущее электромобилей. А оно весьма туманное. Те прогнозы, что электромобили - это будущее мирового автопрома, оно слегка преувеличено. Будущее, скорее всего, все же за авто другого типа. А электромобили будут выпускаться, но ограниченными партиями, и для тех регионов, где их эксплуатация будет востребована.



В подобном направлении решила двигаться японская Toyota. Что-то подобное решил делать и Mercedes-Benz.



Вот так неожиданно быстро меняются настроения у производителей. Как-то так. Кстати, скоро могут быть сюрпризы и по поводу так называемой зелёной энергетики, но это уже немного другая тема…