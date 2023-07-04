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Вместо правого руля Tesla дарит британцам палку-хваталку

Вместо правого руля Tesla дарит британцам палку-хваталку

Автор:
04 июля 2023 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Юмор   авто   интресное   левый руль   палка-хваталка   фото   электромобиль   
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В июне Tesla объявила о прекращении производства автомобилей Model S и Model X с правым рулём. Жители Великобритании крайне разочарованы, ведь некоторые годами ждали праворульные машины.

Покупатели Tesla из Великобритании получили вместе с автомобилем уникальное устройство Reacher. Всё для того, чтобы водитель правого руля мог воспользоваться, например парковкой. В Великобритании левостороннее движение, поэтому парковочные автоматы, терминалы и другие устройства расположены с левой стороны.

Для того чтобы британцам было удобно пользоваться благами цивилизации, производители Tesla подарили всем покупателям чудо-устройство. Производитель электромобилей назвал его гордо Reacher. Если верить переводчику, это слово можно перевести как "хваталка" и "взяткер". Другими словами — палка-хваталка.

Устройство представляет собой удлинитель-манипулятор с зажимом. С его помощью водитель сможет вставить парковочную карточку или нажать кнопку.

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Метки: Tesla   Юмор   авто   интресное   левый руль   палка-хваталка   фото   электромобиль   
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3  комментария
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109k
Z_Павел Юрьевич_V 39 минут назад
А в Мордоре можно заплатить не выходя из машины!
Хотя это радости и не вызывает
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36k
russger 50 минут назад
"взяткер"
Поколение ЕГЭ поумней ничего не придумало?
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902
DeDsmile 55 минут назад
афтару сколько лет, что до сих пор левую руку от правой отличать не научился?

"В Великобритании левостороннее движение, поэтому парковочные автоматы, терминалы и другие устройства расположены с левой стороны."

это у нас терминалы распложены с левой стороны, а у них как раз таки с правой. поэтому им и нужна палка-копалка.
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