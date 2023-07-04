Вместо правого руля Tesla дарит британцам палку-хваталку

В июне Tesla объявила о прекращении производства автомобилей Model S и Model X с правым рулём. Жители Великобритании крайне разочарованы, ведь некоторые годами ждали праворульные машины.
Покупатели Tesla из Великобритании получили вместе с автомобилем уникальное устройство Reacher. Всё для того, чтобы водитель правого руля мог воспользоваться, например парковкой. В Великобритании левостороннее движение, поэтому парковочные автоматы, терминалы и другие устройства расположены с левой стороны.
Для того чтобы британцам было удобно пользоваться благами цивилизации, производители Tesla подарили всем покупателям чудо-устройство. Производитель электромобилей назвал его гордо Reacher. Если верить переводчику, это слово можно перевести как "хваталка" и "взяткер". Другими словами — палка-хваталка.
Устройство представляет собой удлинитель-манипулятор с зажимом. С его помощью водитель сможет вставить парковочную карточку или нажать кнопку.
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Хотя это радости и не вызывает
"В Великобритании левостороннее движение, поэтому парковочные автоматы, терминалы и другие устройства расположены с левой стороны."
это у нас терминалы распложены с левой стороны, а у них как раз таки с правой. поэтому им и нужна палка-копалка.