Часть дорожных камер могут отключить

Из документа убрали штрафы за нарушение требований знаков на динамических табло. При этом вернули запрет на установку камер ближе 1 км друг от друга в городах и 5 км за городом. Но теперь добавили исключение о возможности неограниченной установки камер для устранения очагов аварийности или если этого требует ГИБДД.



Так же предложили сделать ГОСТ Р 57144 обязательным. Он устанавливает требования к камерам и половина камер в стране ему не соответствует. Это может повлечь за собой их отключение.



Главный вопрос, а можно ли половине комплексов фиксации нарушений ПДД в стране доверять уже сейчас?