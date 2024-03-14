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Часть дорожных камер могут отключить

Часть дорожных камер могут отключить

Автор:
14 марта 2024 15:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   Минтранс   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
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Минтранс представил третью версию проекта закона «о камерах», который должен вступить в силу 1 сентября.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   Минтранс   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
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