Часть дорожных камер могут отключить

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Минтранс представил третью версию проекта закона «о камерах», который должен вступить в силу 1 сентября.
Из документа убрали штрафы за нарушение требований знаков на динамических табло. При этом вернули запрет на установку камер ближе 1 км друг от друга в городах и 5 км за городом. Но теперь добавили исключение о возможности неограниченной установки камер для устранения очагов аварийности или если этого требует ГИБДД.
Так же предложили сделать ГОСТ Р 57144 обязательным. Он устанавливает требования к камерам и половина камер в стране ему не соответствует. Это может повлечь за собой их отключение.
Главный вопрос, а можно ли половине комплексов фиксации нарушений ПДД в стране доверять уже сейчас?
Так же предложили сделать ГОСТ Р 57144 обязательным. Он устанавливает требования к камерам и половина камер в стране ему не соответствует. Это может повлечь за собой их отключение.
Главный вопрос, а можно ли половине комплексов фиксации нарушений ПДД в стране доверять уже сейчас?
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