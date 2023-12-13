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Шустрая офисная дама украла с работы бумаги на 24 миллиона рублей и купила квартиру и Mercedes

Шустрая офисная дама украла с работы бумаги на 24 миллиона рублей и купила квартиру и Mercedes

Автор:
13 декабря 2023 14:48
Сообщество : Криминал
Метки: Самара   бумага   завхоз   компания   кража   офис   
2075
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Офисный планктон оказался не таким уж и планктоном: когда аферу раскрыли, женщина пустилась в бега.

В Самаре 30-летняя барышня трудилась главным специалистом отдела хозяйственного обеспечения в одной из местных компаний. Говоря проще - завхозом. Со временем ей надоело жить на одну зарплату и дама решила, что ей полагается бонус. А раз уж начальство его не выписывает, значит дело надо брать в свои руки.

Она и взяла.

С мая 2020 по октябрь 2021 года ушлый завхоз упёрла у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги. По ходу, это несколько вагонов. Общая сумма кражи - более 24 миллионов рублей. На эти деньги купила квартиру и Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

А когда её тугое руководство стало что-то подозревать, завхоз быстро продала всё имущество по заниженной стоимости и убежала. Её обвиняют по статьям 159 «Мошенничество» и 174.1 «Легализация денежных средств». Заочно арестована по решению суда и объявлена в международный розыск.

Судя по всему, теперь хозяйничает где-нибудь на островах. А началось всё с пачки офисной бумаги.

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Метки: Самара   бумага   завхоз   компания   кража   офис   
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17  комментариев
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894k
А.Берестенко 56 минут назад
Пусть еще и туалетную бумагу проверят!
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7
Михаил Григорьев 3 минуты назад
112000 пачек бумаги за 1,5 года. В году примерно 247 рабочих дней. за 1,5 года 370 рабочих дней. Делим 112000/370 = 302 пачки бумаги в день. Я не говорю что новость - фейк. Просто представил как тетка полтора года выносила из конторы по 370 пачек в день. В коробке 5 пачек. Ну представим что две коробки может вынести женщина. Она в день делала 30 ходок с двумя коробками бумаги. )))
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16k
Александр Сучков Полчаса назад
красава)))
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17k
Николаевич Полчаса назад
«калі хочаш жыць у шчасці, трэба красці, красці, красці». Цалую, дружа. Пардон за белорусскую "мову"
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10k
Борис Карабанов 57 минут назад
Все прекрасно знают, что офисная бумага - самый удобный товар для легализации денежных средств. Расходный материал, на баланс не ставится, списывается сразу, много, достаточно дорогой. Не у всех такие объёмы имеются. Какой-нибудь кустовой хозотдел нефтянки.
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58k
dima423 58 минут назад
У них бухгалтерия не ведется чтоль совсем? затраты никто не учитывает и не анализирует?
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12k
Владимир Час назад
"На работе ты не гость, утащи хотя бы гвоздь."
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8k
Mauritanien Час назад
Это чтож за кантора, которой нужно 112 пачек бумаги в день?
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August

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