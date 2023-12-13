Шустрая офисная дама украла с работы бумаги на 24 миллиона рублей и купила квартиру и Mercedes

С мая 2020 по октябрь 2021 года ушлый завхоз упёрла у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги. По ходу, это несколько вагонов. Общая сумма кражи - более 24 миллионов рублей. На эти деньги купила квартиру и Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.

А когда её тугое руководство стало что-то подозревать, завхоз быстро продала всё имущество по заниженной стоимости и убежала. Её обвиняют по статьям 159 «Мошенничество» и 174.1 «Легализация денежных средств». Заочно арестована по решению суда и объявлена в международный розыск.

Судя по всему, теперь хозяйничает где-нибудь на островах. А началось всё с пачки офисной бумаги.