Шустрая офисная дама украла с работы бумаги на 24 миллиона рублей и купила квартиру и Mercedes

Офисный планктон оказался не таким уж и планктоном: когда аферу раскрыли, женщина пустилась в бега.
В Самаре 30-летняя барышня трудилась главным специалистом отдела хозяйственного обеспечения в одной из местных компаний. Говоря проще - завхозом. Со временем ей надоело жить на одну зарплату и дама решила, что ей полагается бонус. А раз уж начальство его не выписывает, значит дело надо брать в свои руки.
Она и взяла.
С мая 2020 по октябрь 2021 года ушлый завхоз упёрла у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги. По ходу, это несколько вагонов. Общая сумма кражи - более 24 миллионов рублей. На эти деньги купила квартиру и Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.
А когда её тугое руководство стало что-то подозревать, завхоз быстро продала всё имущество по заниженной стоимости и убежала. Её обвиняют по статьям 159 «Мошенничество» и 174.1 «Легализация денежных средств». Заочно арестована по решению суда и объявлена в международный розыск.
Судя по всему, теперь хозяйничает где-нибудь на островах. А началось всё с пачки офисной бумаги.
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