10. "Расследование" – старинная, настольная игра для компаний

Описание: игра, похожая на всем известную "Монополию", но в стиле детектива, придаст веселья и радости. Для организации необходим один из вариантов-наборов – игровое поле, кубики, фишки и т.д.

Правила: Игровое поле в виде дома, где совершено преступление. Оно содержит улики в различных комнатах. Игроки, в роли персонажей, перемещают фишки, появляясь в разных углах и предлагая свои варианты произошедшего. Выигрывает тот, кто правильно найдет: как, чем и кто совершил преступление. Хороший вариант одновременно поиграть и развить логику.

9. "Шляпа" – отгадывайте слова и пополняйте словарный запас

Описание: для начала необходима соломенная или иная, держащая форму, шляпа, ручка и маленькие листики бумаги. Участники отгадывают слова друг друга, написанные на стикерах.

Правила: все участники до того, как поиграть записывают по одному слову на стикере и кидают в шляпу. Темы – любые. Далее капитаны каждой команды, вытаскивают листики и начинают объяснять жестами своей команде написанное.

ВНИМАНИЕ! Запрещено называть загаданное слово непосредственно, синонимами, а также в переводе на другие языки.

Выигрывает команда, отгадавшая больше слов.

8. "Мистер Твистер" – популярная игра из американских "семейных фильмов"

Описание: одна из игр для компании на полу. Интересная физическая разминка или конкурс. Используется игровое поле-коврик и круг-компас со стрелкой.

Правила: коврик, содержащий разноцветные кружки, раскладывается на полу. Участники, желающие поиграть, вращают круг со стрелкой и выполняют ход. Далее следующий игрок делает свой ход, а предыдущий продолжает стоять.

Удержать равновесие при переплетении становиться сложнее с каждым ходом. Падение или касание пола означает исключение. Выигрывает тот, кто дольше всех простоит на коврике, выполняя свои ходы.

7. "Кто я" – забавные и неожиданные роли в картинках