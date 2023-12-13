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Лучшие игры для компании друзей

Лучшие игры для компании друзей

Автор:
13 декабря 2023 15:08
Метки: гости   игра   идея   компания   твистер   шляпа   
1383
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Ищете захватывающий способ провести незабываемый, веселый вечер в кругу друзей? Не знаете, чем занять время или заняться всей компанией? Предлагаем погрузиться в мир игр, который подарит всем участникам массу веселья. В этой статье мы собрали 10 захватывающих игр для компании, которые сделают любую вечеринку неповторимой и яркой.

Содержание

10. "Расследование" – старинная, настольная игра для компаний

Описание: игра, похожая на всем известную "Монополию", но в стиле детектива, придаст веселья и радости. Для организации необходим один из вариантов-наборов – игровое поле, кубики, фишки и т.д.

Правила: Игровое поле в виде дома, где совершено преступление. Оно содержит улики в различных комнатах. Игроки, в роли персонажей, перемещают фишки, появляясь в разных углах и предлагая свои варианты произошедшего. Выигрывает тот, кто правильно найдет: как, чем и кто совершил преступление. Хороший вариант одновременно поиграть и развить логику.

9. "Шляпа" – отгадывайте слова и пополняйте словарный запас

Описание: для начала необходима соломенная или иная, держащая форму, шляпа, ручка и маленькие листики бумаги. Участники отгадывают слова друг друга, написанные на стикерах.

Правила: все участники до того, как поиграть записывают по одному слову на стикере и кидают в шляпу. Темы – любые. Далее капитаны каждой команды, вытаскивают листики и начинают объяснять жестами своей команде написанное.

ВНИМАНИЕ! Запрещено называть загаданное слово непосредственно, синонимами, а также в переводе на другие языки.

Выигрывает команда, отгадавшая больше слов.

8. "Мистер Твистер" – популярная игра из американских "семейных фильмов"

Описание: одна из игр для компании на полу. Интересная физическая разминка или конкурс. Используется игровое поле-коврик и круг-компас со стрелкой.

Правила: коврик, содержащий разноцветные кружки, раскладывается на полу. Участники, желающие поиграть, вращают круг со стрелкой и выполняют ход. Далее следующий игрок делает свой ход, а предыдущий продолжает стоять.

Удержать равновесие при переплетении становиться сложнее с каждым ходом. Падение или касание пола означает исключение. Выигрывает тот, кто дольше всех простоит на коврике, выполняя свои ходы.

7. "Кто я" – забавные и неожиданные роли в картинках

Описание: настольная игра, где участники превращаются в различных персонажей. Неожиданные роли добавят смешной штрих в любой вечер. В продаже есть специальные наклейки, которые удобно собирать и прикрепить ко лбу.

Правила: каждый человек записывает имя персонажа книги, фильма и т.д. на бумажной наклейке, но чтобы остальные не подсмотрели. После наклейка приклеивается на лоб другого игрока.

Игроки стараются узнать, что за персонаж у них, спрашивая косвенно других участников. Ответ можно дать только "да" или "нет". При положительном ответе игрок имеет право спросить еще раз о своем персонаже. При негативном – ход передаётся другому участнику. Первый отгадавший своего персонажа становится победителем.

6. "Правда или действие?" – игра, подходящая для любого мероприятия, и даже для детей

Описание: игроки выбирают "Правда или действие?" у ведущего и задают вопросы друг другу или выполняют задания.

На заметку! Во "взрослых компаниях", вопросы часто "провокационные".

Правила: ведущий просит каждого выбрать: "Правда или действие?" Когда игрок выбирает "Правда", он отвечает на вопрос. Когда выбрано "Действие", игрок выполняет предложенное задание. После ответа или выполнения задания, игрок аналогично сам задает вопрос или действие следующему участнику. Проигрывают те игроки, что отказываются от ответа или действия.

5. "Я никогда не..." – еще один способ узнать больше о каждом из ваших друзей

Описание: игра «в правдивые ответы на вопросы». Слегка анонимная. Подходит, чтобы поиграть большим группам детей и взрослых.

Правила: все участники присаживаются за круглый стол. Каждый показывает вытянутые руки. Первый игрок начинает фразу: "Я никогда не..." и завершает её на своё усмотрение. Например: "Я никогда не прогуливал уроки". Кто ещё совершал аналогичные действия, загибают 1 палец. Следующий по кругу участник производит подобные действия. Если участник согнул пальцы обеих рук, он вылетает, а игра идёт дальше, до тех пор, пока не останется один игрок.

4. "Данетки" – игра в загадки, требующая логики, смекалки и навыков строить возможный ход событий

Описание: участники разгадывают ситуативные загадки. Их можно придумывать "на ходу" или заранее подготовить.

Правила: ведущий описывает любую необычную ситуацию. И задаёт вопрос на логику, смекалку по ней. Игроки, желающие поиграть, спрашивают у ведущего по теме его вопроса. Ведущий имеет право ответить "да" или "нет". Задача участников – быстро догадаться, какое правильное решение ситуации-загадки.

3. "Мафия" – популярная игра, требующая наблюдательности и хитрости

Описание: домашняя игра. В роли горожан и мафиози двум компаниям игроков предстоит использовать свой логический склад ума, чтобы разгадать принадлежность иных участников.

Правила: проводит игру ведущий, выбранный игроками, он выбирает мафию. Все остальные стают обыкновенными горожанами.

Смысл игры: днем команда горожан старается выявить мафию и исключить из игры, а мафия ночью нападает на горожан.

Исключение выполняется большинством голосов. После чего ведущий сообщает, правильно ли выбыл участник – входил ли в мафию, а сам игрок объясняется. Побеждает команда, верно избавившаяся от всей второй команды.

2. "Фанты" – выполняем задания, для детей и взрослых

Описание: для любых возрастных категорий. С ведущим и участниками, что выполняют задания для возврата своих предметов.

Правила: Каждый игрок, желающий поиграть, помещает индивидуальный любой предмет в шляпу. Ведущий наугад, извлекает предмет и задает вопрос: "Как поступить с этим фантом?" Далее загадывает каверзное или смешное задание и участник, чей предмет достали, должен выполнить задачу, чтобы его вернуть.

1. "Контакт" – игра в угадайки слов

Описание: простейшая словесная разминка для разнообразия досуга, где необходимо быстро угадать загаданное слово.

Правила: ведущий загадывает слово и оглашает первую букву. Например, "вода" – "в". Далее ведущий получает дополнительные вопросы, пока игроки не отгадают слово. Кто угадал, кричит "Контакт!". Игра заканчивается, когда все участники назовут загаданное слово.

Ваша вечеринка станет идеальной благодаря этому разнообразию. Так что вы выбираете из списка на следующие "посиделки"?

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Метки: гости   игра   идея   компания   твистер   шляпа   
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7  комментариев
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10k
JeanLuk 2 часа назад
В эти играемся: DnD, Эволюция, MTG, ещё куча других, но эти основные.
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188
ruslan d 36 минут назад
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26k
Федор 57 минут назад
Преферанс)) Расписать Питерскую пульку или Ростовские скачки, но это для избранных)) Вечер с пользой))
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15k
Ivan Час назад


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18k
banzai7 Час назад
"Каменное лицо"
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17k
Majul Час назад
Есть огромное количество настольных игр. Продуманных, со своей историй, правилами, сюжетом и т.д.
А игры, указанные в посте, больше подходят для игр с детьми, но уж никак не со взрослыми.
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388
Денис Веселов 2 часа назад
"Русская рулетка".
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Человек и пароход

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