Водитель выжил при падении грузовика со скалы в Турции

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Инцидент произошел в Султангази, одном из районов Стамбула. При буксировке грузовика отцепился трос и большая тяжёлая машина устремилась в пропасть. Водитель в последний момент успел выскочить из машины, чем сохранил себе жинь.
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