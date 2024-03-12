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Водитель выжил при падении грузовика со скалы в Турции

Водитель выжил при падении грузовика со скалы в Турции

Автор:
12 марта 2024 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Турция   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   буксировка   грузовик   машина   
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Инцидент произошел в Султангази, одном из районов Стамбула. При буксировке грузовика отцепился трос и большая тяжёлая машина устремилась в пропасть. Водитель в последний момент успел выскочить из машины, чем сохранил себе жинь.

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Метки: Видео   ДТП   Турция   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   буксировка   грузовик   машина   
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